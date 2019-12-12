Пассажирские и грузовые сани-прицепы к снегоходам отечественных и зарубежных марок

При желании на этих санях можно доехать зимой от Мурманска до Сахалина. А цена на них приятно удивляет, так как не гонится за курсами доллара и евро.

Грузопассажирский прицеп «Вьюга».

Корпус прицепа изготовлен из полиэфирного стеклопластика. Внутри корпуса оборудовано сиденье для двух пассажиров с откидной спинкой. На сиденье установлена мягкая подушка. Для перевозки грузов снимается мягкая подушка, и спинка сиденья складывается вперед, таким образом образуется грузовая платформа.

Впереди, на корпусе, закреплен на жесткой раме ветровой козырек, выполненный из ударопрочного поликарбоната. Прицеп сверху закрывается мягким тентом из ткани кордура. Тент натянут на две алюминиевые дуги и крепится к ветровому козырьку на липучку и кнопки. Сзади на корпусе установлен фиксатор, при помощи которого крепится задняя дуга тента. Для посадки пассажиров дуга расфиксируется и тент откидывается вперед. На тенте установлены окна, вентиляционные клапаны и застежки-молнии.

Корпус прицепа жестко закреплен на стальной раме. На раме спереди установлено дышло с амортизационно-поглощающим устройством и рымом для крепления к снегоходу. Снизу на раме имеется подрамник, который закреплен при помощи четырех сайлентблоков и двух резиновых амортизаторов.

Подвеска состоит из четырех лыж, закрепленных попарно на полиэтиленовые пластины, четырех стоек и балансира. Каждая пара лыж при помощи двух стоек крепится шарнирно к подрамнику, таким образом они образуют два независимых четырехзвенных механизма. Передние носки лыж при помощи шарниров с двумя степенями свободы соединены с балансиром. Балансир в свою очередь закреплен на дышле скользящим шарниром. Такая конструкция обеспечивает плавный ход прицепа по неровной снежной или ледяной поверхности в колее снегохода. При этом мелкие колебания гасятся амортизаторами подрамника. Для движения по ледяному покрову на каждой лыже установлен стальной конек. Во всех шарнирах установлены пластмассовые втулки. Все стальные детали окрашены порошковой полимерной краской.

Продукция компании имеет достаточно широкий ассортимент, каждый желающий сможет приобрести именно тот вариант, который станет для него наиболее оптимальным:

Пассажирский прицеп

«Метелица»

Грузовые сани

«Снежок 640»

Пассажирский прицеп

«Метелица 1»

Грузопассажирский прицеп «Вьюга-1»

Багажник

История

Предприятие берет свое начало с Малого государственного предприятия «АХТО», созданного работниками стеклопластикового производства Петрозаводского судостроительного завода «АВАНГАРД» в 1989 году.

Специализация

Производство лодок и саней-прицепов к снегоходам. üРемонт и модернизация моторных и парусных яхт и катеров.

Надежность

Два года гарантии на всю продукцию. üОбеспечиваем ее гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Заказчики

Пассажирские сани «Метелица» и «Вьюга» хорошо известны охотникам и рыбакам, энергетикам и геологам, поставляются в Минюст РФ и в МЧС РФ.

185033, Россия, Республика Карелия,г. Петрозаводск, ул. Сегежская, 10, кв. 12 Тел.: (921-7) 26-30-07 (921-2) 28-14-20 E-mail: info@ahtoplast.ru

ahtoplast.ru