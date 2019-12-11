2019-12-11T08:43:59+03:00
Общество

В Мурманске укладку асфальта в снегопад признали плохой идеей

Губернатор Заполярья отчитал ответственных за такие работы
Мария ПАШЕНКОВА
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Работы на улице Аскольдовцев в Мурманске возмутили северян. Фото: vk.com/murmanskgroupРаботы на улице Аскольдовцев в Мурманске возмутили северян. Фото: vk.com/murmanskgroup
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Декабрь щедро посыпает города Мурманской области снегом. За первые полторы недели только в столице Заполярья выпала почти месячная норма осадков. Коммунальные службы не справляются с такими капризами природы, из-за чего уже полетели головы ответственных за уборку дорог и дворов. Зато снегопады не смутили тех, кто укладывает асфальт.

В соцсетях то и дело появляются гневные сообщения мурманчан, которые увидели такую картину: дымящийся свеженький асфальт кладут на промерзлую землю. А сверху на эту только сделанную черноту падает снег.

- А весной асфальт сойдет во время паводка? - ехидно спрашивают северяне.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис не раз говорил, что такие работы - позор. Но подрядчиков и заказчиков это не останавливало. Вот и на днях менять полотно в разыгравшуюся метель решили на улице Аскольдовцев. И это стало последней каплей.

Подрядчик сообщил, что не успел сделать тротуар потому, что вовремя не получил нужные материалы. Фото: vk.com/murmanskgroup

Подрядчик сообщил, что не успел сделать тротуар потому, что вовремя не получил нужные материалы. Фото: vk.com/murmanskgroup

Андрей Владимирович провел срочную встречу, на которой запретил это асфальтовое безобразие. Так, рассмотрели обустройство тротуаров на улице Саши Ковалева от дома № 20 до улицы Инженерной. Отвечает за это ООО «СеверПрофСервис». Подрядчик объяснил, что летом поставщик асфальтобетонной смеси был очень загружен, поэтому материал не получили вовремя, как и бордюрный камень.

- Работы по укладке асфальта на территории Мурманска в этом году больше проводиться не будут, - сообщили в мэрии облцентра. - Будут продолжены работы, выполнение которых возможно при отрицательных температурах, например, установка дорожных знаков и ограждений. Учитывая нарушение подрядчиком сроков окончания работ к нему будут применены штрафные санкции.

Правда, это не значит, что теперь рабочие будут ждать весны, когда покажется земля. В 2020 году асфальтирование по "холодной технологии" продолжится под контролем "Росавтодора".

ИСТОЧНИК KP.RU

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