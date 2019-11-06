Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назвал укладку асфальта в снег позором

Не первый год северяне справедливо возмущаются, когда новенький асфальт укатывают прямо в лужи или на припорошенную снежком основу. Но этой осенью заполярные рабочие достигли апогея своего «профессионализма»: покрытие стали укладывать прямо в снегопад, на толстый слой белого покрывала октября. Ни праведный гнев северян, ни обсуждение вопиющей халатности на оперативном совещании у губернатора Мурманской области Андрея Чибиса никак не отразились на совести подрядчиков и ходе работ.

В фокусе - Полярные Зори

В городе атомщиков, который прославился укладкой асфальта в снег, буксует не только стройка физкультурно-оздоровительного комплекса, но и обустройство бульвара «Северное сияние».

- Техническая готовность объекта - порядка 85%. Все необходимые материалы на нем имеются. Ждем поставку малых архитектурных форм. В ближайшее время необходимо уложить 1200 квадратных метров тротуарной плитки, установить 25 опор освещения и заасфальтировать 1400 квадратных метров велодорожек. Подрядчик уже очистил последние от снега и устроил тепляк. Тем не менее есть опасения из-за климатических условий, - рассказал о ходе преображения бульвара заместитель главы администрации Полярных Зорь Вячеслав Семичев.

Правда, власти обещают, что при рискованных работах будет присутствовать их представитель, но звучит это как-то неутешительно.

- Технологии укладки асфальта при таких погодных условиях, конечно, есть, и, если правильно наладить работу, можно выполнить этот пункт контракта. Но как быть с резиновым покрытием, которое необходимо уложить тоже порядка 1500 квадратных метров? Поставщик отказывается привозить его в такие климатические условия, поскольку несет гарантийные обязательства, - отметила вице-губернатор и министр строительства Мурманской области Оксана Астахова.

Стыдно перед людьми

Отличились не только Полярные Зори. В Мурманске, несмотря на наступившую зиму, ремонтируют лестницу, ведущую с Северного проезда к улице Папанина.

- У подрядчика не было средств, чтобы приступить к асфальтированию. Сейчас уже установлено порядка 30% бортового камня. После 12 ноября, когда будут сделаны стойки для поручней, рабочие приступят к асфальтированию, - объяснил задержку и. о. главы администрации Алексей Лыженков. – На следующей неделе, по прогнозам, погода должна позволить это сделать, разумеется, под нашим контролем.

Заморозить этот и другие недоделанные объекты до весны в мэрии столицы Заполярья считают нецелесообразным – в весенний паводок будет только хуже. Не менее удручающая ситуация в Кировске, Полярном, Умбе и Мончегорске. Кстати, в последнем асфальтирование после ремонта благоразумно оставили на июнь 2020 года.

- История с климатическими условиями – плохая организация работы и взаимодействия с подрядчиком. Летний период прошел, все обещания о завершении работ в октябре так и остались обещаниями. Сами нарвались на то, что климат мешает что-то делать, - разгневался губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Все, что мы можем себе позволить - это позорную укладку асфальта в снег, в которую я не верю, и переделку весной. Конечно, дороже кратно. Стыдно перед людьми!

Оксане Астаховой поручено перенастроить систему, чтобы в следующем году даже эхо не донеслось о сегодняшнем безобразии.