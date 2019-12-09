Андрей Чибис на оперативке уволил двух мурманских чиновников за неубранные от снега дворы и проезды

- Судя по жалобам в соцсетях, это утро не для всех будет добрым! – так многообещающе начал оперативное совещание губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

На столе у главы региона лежит стопка бравых отчетов от муниципалитетов, где героически идет уборка выпавшего снега, и якобы лишних осадков в принципе не осталось, даже на газонах. Вот только жалобы северян в соцсетях и аккаунтах губернатора, да и он сам, решивший проехаться по столице Заполярья без предупреждения в воскресенье, говорят об обратном.

Выход там!

- Коллеги, мы живем с вами в разных реальностях. Да, дороги чистят, но закрывают снежными отвалами межквартальные проезды, и этим никто не занимается. Мне стыдно за вашу работу! В среду, когда мы вместе объезжали дворы, работа кипела. Но в выходные уже другая картина. Где техника, коллеги? Я что вам - портал «Наш Север», чтобы пересылать жалобы? Почему убирают только по моим комментариям? – устроил грандиозный разнос чиновникам Андрей Владимирович. – Жду через час от председателя комитета по городскому хозяйству Мурманска заявление об отставке.

К слову, в СМИ уже упоминали, что Константин Мастюгин еще на прошлой неделе принял решение покинуть свой пост, и, видимо, вовремя. Правда, не только ему придется ответить за снежный коллапс. Также до конца дня Андрей Чибис ждет приказ о должностном взыскании на заместителя главы администрации Мурманска, курирующего этот вопрос.

- Начальник округа, в который входит улица Радищева, где застрял мусоровоз, пусть тоже ищет другую работу, - отрезал глава региона. – Не я должен в ручном режиме решать такие вопросы и следить за ситуацией. А вам, Евгений Викторович [Никора], уже можно подыскивать кандидатуры на освободившиеся должности.

ТОП-4 по жалобам, наледи и гололеду

К слову, не только Мурманск, как самый крупный город в регионе, оказался в поле зрения руководства Заполярья. Аналогичная ситуация и в других муниципалитетах. По жалобам жителей в соцсетях в лидеры попали также Мончегорск, ЗАТО Александровск, Кировск и Кандалакшский район.

- Цифры отчетов местной власти, действительно, не отражают реальных дел. Судя по сигналам от северян, проблемы с наледью на кровле есть в Кировске, Апатитах, Коле и Гаджиево. Случаев получения травм местными жителями, к счастью, не зафиксированы. Но, судя по фотографиям, угроза безопасности есть, - доложил вице-губернатор Мурманской области Дмитрий Филиппов. – Лидерами по травмам из-за гололеда являются Мурманск, Североморск, Апатиты и Мончегорск.

К слову, если столица Заполярья хотя бы может оправдаться большой территорией и соответствующим активным населением, которое неустанно пишет жалобы, то у Мончегорска такой возможности нет. И раз город вошел в два ТОПа из трех, то ждите выездную комиссию правительства, любезные.

- Ну, теперь перед проверкой Мончегорск почистят для отчета, а потом опять все будет так же, - уверена местная жительница Елена Трофимова.

Однако главу региона в целом не устраивает, как выстроена система работы в Мончегорске, поэтому если не успеют исправиться, то сначала заявления писать придется подчиненным главы администрации Виктору Садчикову, а если не поможет, то ему самому.

В ссылку

Кстати, Андрей Чибис нашил крайне оригинальный способ решить вопрос с недостатком трактористов в городе металлургов. Дело в том, что на прошлой неделе в сети появились сразу два любопытных видео, как в разных точках Мурманска тракторы работают вхолостую, наматывая себе пробег.

- Найдите трактористов и отправьте в Мончегорск в качестве профилактических работ, - предложил губернатор Мурманской области.

Правда, по словам и.о. главы администрации Алексея Лыженкова, замеченные тракторы принадлежат частным лицам, а не подрядчикам, отрабатывающим муниципальные контракты.

Идем на улицы, а потом в соцсети

Тем не менее, терпение у главы региона лопнуло. Действительно, сколько можно уговаривать глав муниципалитетов, держать руку на пульсе и следить за порядком на своих территориях.

- Алгоритм работы теперь будет такой: каждый глава администрации будет начинать свой рабочий день с объезда, а с 8.00 до 10.00 в официальных и личных аккаунтах должны появляться его результаты. Дальше подчиненные должны следить за комментариями к таким постам и оперативно реагировать, - отрезал Андрей Чибис. – Наши многоуважаемые народные избранники в свою очередь также должны контролировать ситуацию и следить, чтобы чиновники, отвечающие за уборку снега, работали.

В свою очередь министерство по информационной политике будет мониторить соцсети и смотреть, как главы муниципалитетов выполняют этот наказ. Кроме того, теперь руководитель региона будет лично проводить субботний селектор по этому вопросу с главами администраций, а вот решения по его результатам озвучивать в понедельник на «оперативке».