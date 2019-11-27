Удаление фиброаденомы молочной железы

Фиброаденома представляет собой доброкачественную опухоль, образующуюся в молочной железе. Она является одной из форм узловой мастопатии и чаще всего возникает на фоне гормонального дисбаланса.

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Новообразование отличается округлой формой. Этот плотный узел при прощупывании отличается безболезненностью, плотностью и сохраняет подвижность, так как не связан с кожей. Его размеры варьируются в пределах от 0,2 до 7см.

Достаточно часто женщины, в особенности молодые, могут обнаружить его в процессе самодиагностики при ощупывании груди.

Рекомендуется обратиться к врачу при первых подозрениях на наличие уплотнения в молочной железе.

Несмотря на то что такие новообразования чаще всего доброкачественные, точно определить их тип и предложить оптимальное лечение может специалист с помощью биопсии.

Исследование фиброаденомы молочной железы

При обнаружении уплотнения в груди необходимо обратиться к онкологу за консультацией, который предложит дальнейшие варианты лечения. Для точного обнаружения фиброаденомы применяются следующие способы:

• УЗИ молочной железы;

• маммография с использованием рентгена;

• пальпация лимфатических узлов и молочных желез для обнаружения уплотнения;

• биопсия для забора материалов на цитологическое и гистологическое исследование.

При подозрении на развивающуюся опухоль УЗИ позволит обнаружить интенсивное кровоснабжение. При обнаружении фиброаденомы необходимо установить ее добро- или злокачественность. В зависимости от полученной информации специалист сможет назначить дальнейшее лечение.

Удаление фиброаденомы

Способ лечения фиброаденомы выбирается с учетом ее характера. Хирургическое вмешательство применяется в ситуациях, когда:

• новообразование имеет листовидный тип;

• размеры опухоли превышают 2 сантиметра;

• новообразование быстро развивается;

• планируется беременность в ближайшее время;

• пациентка желает именно удалить опухоль.

В случае беременности необходимо обязательно удалить фиброаденому. В этой ситуации гормональные изменения, которые сопровождают женщину в таком состоянии, могут спровоцировать рост опухоли и даже стать причиной ее перерождения в саркому.

Всегда вопрос о необходимости хирургического вмешательства решается в индивидуальном порядке. Для этого врач использует собранную в процессе осмотра и обследований информацию.

При хирургическом удалении фиброаденомы необходим дальнейший строгий контроль и динамическое наблюдение. Такой способ лечения позволяет удалить последствие, а не причину заболевания. Гормональное лечение помогает снизить дальнейший риск повторного возникновения фиброаденомы или ее злокачественного перерождения.

Существует два варианта: это классическая секторальная резекция молочной железы. Выполняется под местной анестезией через разрез кожи. Длительность операции от 30 минут до 1 часа. В нашем Центре выполняется с использованием электрорадиоволнового аппарата.

Безоперационный метод – Вакуумная аспирационная биопсия при помощи аппарата EnCore. Выполняется через прокол кожи специальным зондом. Длительность процедуры от 2 до 10 минут.

При консервативном лечении новообразований молочных желез применяются лекарственные препараты. Пациенткам назначаются оральные контрацептивы, поливитамины, прогестерон, гомеопатические препараты и малые дозы йода. Основная цель лечения – нормализовать гормональный фон и вес женщины.

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