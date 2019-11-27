Контрафакт – как явление, и самая «упрямая» вещь в мир

В современном мире, в эпоху развития рыночной экономики, интернета, бесчисленных рекламных компаний популярных брендов , разнообразия и доступности компьютерных технологий, на торговую арену выходит такое явление, как контрафакт.

В России и в мире он принимает массовый масштаб, имеет многочисленные последствия в своем развитии и действиях. Контрафакт, как явление, существует в жизни каждого из нас: в ситуациях, когда необходимо купить качественную одежду с оригинальной надписью бренда, занятную детскую игрушку, прообраз героя из мультфильма для любимого чада, качественное, безопасное для жизни лекарство. Порой мы даже не догадываемся, какие последствия для нас, и для предпринимателя могут скрываться за каждой приобретенной покупкой. Об особенностях, неприятных сюрпризах контрафакта и вопросах, которые стоят перед всеми участниками процесса купли-продажи товара, я поговорила со специалистом юридической организации «ProPravo» Татьяной Карепиной.

С точки зрения закона

– Татьяна, что такое контрафакт, и почему борьба с незаконной продукцией так актуальна в современном мире? С какими факторами это связано?

– Согласно букве закона, контрафактными признаются товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак, или сходное с ним до степени смешения обозначение. Незаконное использование товарного знака – это нарушение исключительного права на товарный знак, который является интеллектуальной собственностью. Права на интеллектуальную собственность должны быть надлежащим образом оформлены и зарегистрированы в Роспатенте за правообладателем.

Сегодня правообладатели в значительной мере более внимательно относятся к использованию иными лицами своих «детищ» и стараются максимальным образом пресечь незаконные действия с ними. При выявлении такого факта они имеют право требовать уничтожения товара, возмещения ущерба и выплаты компенсаций, размер которых установлен в любопытной «вилке» от 10 тыс. рублей до 5 млн. рублей (на усмотрение суда), либо в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. И это только гражданская ответственность и административная. По ст.180 УК РФ, если товарный знак использовался неоднократно и ущерб более 250 тысяч руб, то возможные санкции: штраф – до 1млн. руб., лишение свободы – до 6 лет.

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– Как отличить фальсификат от контрафакта? На какие сегменты приходится основное количество контрафактов и фальсификатов на потребительском рынке России?

– Да, существует понятие не только контрафакта, но и фальсификата. Контрафакт – это торговля продукцией, на которую незаконно нанесен знак отличия. Фальсификат – это продукция, изготовленная с нарушением технологии и качества.Фальсификат может изготовить даже сам правообладатель товарного знака, просто сэкономив на производстве.

Неоднозначность явления

– Существуют ситуации, когда покупателю выгоднее купить недорогой контрафакт, чем дорогой бренд в фирменном магазине. Для многих предприятий – это довольно выгодный вариант с экономической точки зрения. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию?

– Одними из крупных сегментов, на который приходится большой объем контрафакта и фальсификата – лекарственные препараты, алкоголь, игрушки, техника. В остальном, практически во всех сегментах присутствует такое явление. Однако, не все так однозначно, как казалось бы. С одной стороны – контрафакт, это зло, нарушение прав, ущербы и иные негативные последствия. Но, с другой стороны, практически все потребители прекрасно осознают, что покупают контрафакт и делают это добровольно.

Первой и главной причиной является цена. Размер ее значительно ниже оригинального товара, соответственно у категорий граждан с невысокими доходами появляется возможность приобрести такой товар, а не переплачивать за бренд, который, справедливости ради, хочется отметить, далеко не всегда соответствует качеству.

Если мы обратимся к статистике Росстата, то можно будет наглядно увидеть процент граждан с доходами, которые могли бы себе позволить покупать исключительно оригинальную продукцию. Это ничтожно небольшая часть нашей огромной страны.

Задайте вопрос, например, медработнику, как маме, сможет ли она позволить купить с учетом ее доходов дочери на Новый год оригинальную куклу Лол? Для справки, стоимость оригинальной Лол от 3-4 тыс. рублей. В то время, когда неоригинальный товар можно приобрести всего за 300 руб.

Видеть счастливые глаза своего ребенка самое бесценное, и ему все равно имел ли продавец разрешающие документы, насколько тщательно партию игрушек проверяли сотрудники таможни, добросовестным ли оказался оптовый поставщик.

Ответственность поставщиков

– Какова роль оптовых поставщиков в поставке товаров представителю мелкого бизнеса?

– Правозащитники товарных знаков в единый голос кричат: «Криминал, незаконное использование, контрафакт – это чума!», и бегут делать контрольные закупки по небольшим торговым точкам, где количество такого товара – десятки, ну максимум сотня. При самом лучшем раскладе, после видеосъемки процесса покупки, составляется претензия, с предложением оплатить баснословную сумму компенсации за приобретенный единичный товар и иск в суд, при отказе оплатить добровольно до суда. Итог – предприниматель первый раз заплатил 250 тыс. рублей, второй раз заплатил и закрылся. Для малого предпринимательства такие суммы означают приговор и крест на их деятельности.

А вот по какой причине доблестные правозащитники товарных знаков не привлекают к ответственности оптовых поставщиков, у которых объем реализуемого контрафакта – тысячи и миллионы единиц продукции, и иных лиц, которые незаконно ввезли такой товар в нашу страну, не понятно. Вернее, понятно, но это совсем уже другой вопрос.

Как не попасться на подделку?

– Среди контрафактов и фальсификатов есть много таких сегментов товаров, как «лекарства-пустышки», алкоголь, детские игрушки, предметы ухода за детьми с ядовитыми составляющими. Если данные товары-подделки продаются некачественными, то они могут быть опасными для здоровья и жизни покупателя. Может ли он просить лицензию или сертификат, подтверждающие качество продукции? Как в данном случае продавец и покупатель могут обезопасить себя от поддельной продукции?

– Чтобы обезопасить себя обычный предприниматель должен заключать договор и приобретать товар с поставщиками, которые имеют лицензионный договор на продажу такой продукции, которая подтверждала бы оригинальность продукции.Зачастую предприниматель не осознает тот факт, что он приобрел для дальнейшей реализации контрафактную продукцию.

Вы знаете, ряд поставщиков, даже, наверное, их большая часть, с большим удовольствием предоставляют сканы таких документов своим покупателям. Вот только не всегда документы соответствуют проданным партиям, а сверять большой объем товара просто нереально.

Ситуация еще осложняется тем, что правообладатели никаким образом не доводят информацию до предпринимателей, что они с определенного времени имеют права на тот или иной товарный знак. Да, нет такой обязанности в законе. Ну, вот не знает предприниматель, за кем зарегистрирован тот или иной товарный знак.

Предприниматель может получить такую информацию самостоятельно на сайте Роспатента. Но! Получить такую информацию бесплатно он может из электронного ресурса на официальном сайте ведомства, с учетом того, что он знает регистрационный номер товарного знака или дату регистрации.

В ином случае для получения таких сведений необходимо оплатить довольно приличную сумму для того, чтобы сотрудники Роспатента сделали такой поиск по своим базам за них.

Малый бизнес под ударом

– В городах России многие представители малого бизнеса сталкиваются с довольными сложными для себя ситуациями. Например, представители некоторых юридических организации, которые полномочны выявлять факт контрафактной продукции, при покупке товара в магазинах мелких предпринимателей, берут на себя ответственность связываться с представителями правообладателя бренда, затем отправлять претензии, иски непосредственно предпринимателю, требуя компенсировать незаконное использование товарного знака при покупке товара для продажи. Каким образом предприниматель, в таком случае, может обезопасить себя и предупредить такие ситуации? Как возможно добиться того, чтобы производители, на основании закона об авторском праве, ставили в известность мелкого предпринимателя-представителя малого бизнеса?

– На сегодняшний день именно малое предпринимательство находится под ударом. Не урегулирован механизм, при котором можно добросовестно вести свою деятельность, и не боятся последствий.

За громкими лозунгами правозащитников товарных знаков далеко не всегда скрывается борьба за справедливость и желание избавиться раз и навсегда от контрафакта, как явления в нашей стране. Потому как рыба гниет с головы, а, следовательно, искоренять надо не по точкам мелких предпринимателей, уж это точно.

К тому же, как показывает практика, это не плохой бизнес на уровне всей страны. Что я имею здесь ввиду? Юридическое или физическое лицо, которое является правообладателем, практически никогда не занимается защитой своих прав самостоятельно. В основном составляется доверенность на специализируемую компанию, которая передоверяет такие полномочия многократное количество раз. С учетом того, что каждой такой компании в цепочке хотелось бы получить вознаграждение за свой «труд», суммы компенсаций достигают, как уже ранее говорила, небывалых размеров. Вот только получает ли компенсацию правообладатель и знает ли о масштабе трагедии, которую развернули от их имени для предпринимателей?

В претензиях, которые получает малый бизнес после контрольной закупки, чаще всего фигурируют реквизиты, не принадлежащие правообладателю, и, к сожалению, происходит ситуация, при которой напуганный до полусмерти предприниматель добровольно выплачивает до суда суммы по данным реквизитам, не заметив, что в доверенности нет права получать денежные средства в пользу правообладателя.

Если предприниматели несут ответственность, то почему мошенники ее не несут? Или злоупотребление правом, введение в заблуждение и незаконное получение денежных средств не является преступлением?

Есть очень много нюансов в подобных схемах, когда предприниматели попадаются на удочку к обманщикам. Самое главное для предпринимателей, которые получают претензии – не торопиться сразу бежать платить, а разобраться, правомерны ли требования. Если самостоятельно оценить проблематично, то здесь необходимо обратиться к юристам. Они в первую очередь изучат документы и уже на этом этапе будет понятно, мошенники к вам обратились или сотрудники-профессионалы.

Если в целом подвести итог разговора, то можно сказать о том, что на сегодняшний день существует больше вопросов, чем ответов. Хотелось бы, чтобы к подобной проблеме более основательно подключились представители государственной власти в лице законодательной инициативы и, объединив усилия, продумали механизм, при котором можно было урегулировать сложившуюся ситуацию на уровне всей страны.

На семинаре «Контрафакт: кто в ответе», который состоится 28.11.2019 в 18.00 в г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д.26, отель «Cosmos», конференц-зал Селена, мы поднимем эти острые вопросы и постараемся помочь разобраться в таких ситуациях.

– Татьяна, спасибо, за столь содержательный и подробный ответ на столь актуальную для современного общества, тему.

Автор - Наталья Шарай. и Татьяна Карепина- специалист и РУКОВОДИТЕЛЬ организации « ProPravo».