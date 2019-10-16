Не знавшие топора и бензопил

Этой осенью в Водлозерский парк приехал известный фотограф дикой природы Игорь Шпиленок со своим проектом «Первозданные леса России». Больше недели фотохудожник снимал золотую осень в национальном парке.

Игорь Шпиленок – известный фотографнатуралист, блогер, снимает дикую природу и диких животных. Основатель и первый директор заповедника «Брянский лес». Много времени уделяет охране природы, работая в заповедниках на должностях от директора до рядового инспектора охраны. Член Международной Лиги природоохранных фотографов.

Работы Игоря были опубликованы в многочисленных международных и русских журналах, включая «Смитсониан» (Smithsonian), «Нэшнл Уайлдлайф» (National Wildlife), BBC Wildlife, Гео, NG и многих других. Проект «Первозданные леса России» поддержан WWF России и фондом «Красивые дети в красивом мире». Фотопроект будет рассказывать о жизни старых деревьев, о важной экологической роли первозданных лесных массивов и о необходимости сохранения таких лесов, в том числе через создание заповедников и национальных парков.

География путешествия обещает быть широкой: от дубрав Брянского леса до каменноберезовых лесов Камчатки. Из числа многочисленных заповедных территорий Карелии фотограф выбрал Водлозерский национальный парк, сообщили в пресс-службе правительства респуб лики. – Первозданные, никогда не знавшие топора и бензопилы леса уцелели лишь маленькими островками особо охраняемых природных территорий да на окраинах нашей цивилизации в малопригодных для человеческой жизни местах.

Подавляющее большинство наших современников никогда не видели и не увидят своими глазами настоящий первозданный лес. Я надеюсь, что с помощью фотографии смогу показать жизнь старовозрастных лесов как можно большему числу соотечественников, – говорит Игорь Шпиленок. В Водлозерском парке фотограф побывал на реках Илекса и Сухая Водла, а также в районе возрожденной деревни Варишпельда. В следующем году Игорь Шпиленок планирует продолжить съемки Водлозерского края.