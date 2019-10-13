В Мурманске зоозащитники вскрыли машину, чтобы спасти запертых хаски, а их хозяин написал заявление в полицию

Оставленный в машине ребенок - повод для проверки полицией. То же самое касается и запертых собак. Дело в том, что в салоне не так много кислорода, в жару салон раскаляется за минуты, а в холодную погоду становится ледяной пещерой. Поэтому легко может случиться беда.

Вот и в минувшую пятницу на улице Старостина у дома №13/1 мурманчане заметили микроавтобус, а внутри - хаски.

- В машине больше суток закрыты собаки, одна из них в тугом наморднике без возможности пить, - бросил клич в группе "Мурманск ДТП ЧП" Василий Воронин.

Соседи сразу написали в комментариях, что видели, как хозяин гуляет с четвероногими, потом запер их в салоне и ушел домой.

Зоозащитники решили спасать хаски. Сначала пробили номера, чтобы установить, кто владелец. Но оказалось, что машина была продана и не переоформлена. Прежний владелец о новом ничего сказать не мог. Пришлось еще раз обращаться к правоохранителям.

- В полицию поступило заявление, владелец установлен, - рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.

Но все же мурманчане решили действовать сами. Вскрыли микроавтобус и освободили собак. Их на время отправили в питомник, куда почти сразу приехал их хозяин. Но на этом история не закончилась. Хозяин машины и собак был возмущен и таким внимание к себе в соцсетях, и порчей имущества. Поэтому написал заявление в полицию на тех, кто вскрыл его ласточку.

А знакомые мужчины рассказали свою версию событий.

- Все сердобольные на голову люди нажили себе проблем. Покушение на кражу , кража со взломом. Собаки по закону - это имущество, которое было похищено из другого имущества. С собаками жестоко, как пишут многие, никто не обращался! Хозяин гулял, кормил и возил их на выгул на КП-2 . Перед всем этим цирком выгулял их минут за 30. А взломщиков и похитителей не смутило наличие мисок в машине и воды? Вы все, кто спасал собак, видели повреждения на них? Они умирали на ваших глазах от голода?! Знаю этих собак и хозяина, заботится о них, гуляет 3 раза в день, тренирует, кормит, в салоны водит прихорошиться. А в этой машине они пробыли несколько часов максимум. А та собака, которая в наморднике,это потому что она все грызет и съедает, и намордник - мера ее же безопасности, - заступилась за знакомого Ульяна Никитина.

Ситуацией заинтересовалась и Татьяна Садченко, заводчик хаски. Именно у нее мурманчанин и купил в свое время собак.

- Мне надо выяснить все, верить кому-то на слово не могу, - пишет северянка. - 6 лет все было отлично, собаки жили в квартире, собаки залюбленные. Так что все выясню с хозяином,от своих щенков не отказываюсь, готова забрать в любом возрасте.

Напомним, прошлым летом в Мурманске освобождали трех собак, запертых в жару в микроавтобусе.