В Мурманской области снимают драму для Азии, триллер о метеостанции и рассказ Бунина глазами дочери Сергея Бодрова

Одна за другой приезжают в Мурманскую область съемочные группы. Только за последние дни в регион прибыли представители сразу нескольких крупных проектов, которые должны выйти на международный уровень. Кинематографистов пригласили на встречу с главой Заполярья, ведь остро встал вопрос, как дальше работать, чтобы выгодно было всем.

От Бунина до Кинга

Первый проект, для которого декорациями станет Териберка, это психологическая драма с элементами триллера «Туман». В основе сюжета – загадочное исчезновение двух метеорологов, которых пытаются найти в глухом уголке. Все в духе Стивена Кинга.

- Я заболела Севером. И решила снимать именно здесь. Бюджет у нас ограничен, многие локации мы не можем построить с нуля. Но на месте мы нашли подходящие. Например, старейшую метеостанцию 1889 года. Она почти разрушена, но мы готовы ее восстановить. Может, вам будет интересно после окончания съемок сделать из этого уникального объекта музей? – обратилась к Андрею Чибису режиссер Наталия Гугева.

Не исключено, что «Туман» также станет четырехсерийным фильмом для Первого канала. У проекта мощная группа поддержки. Например, Никита Михалков. Также в фильме будут задействованы известные актеры, например, Виктор Сухоруков.

Еще один фильм снимают уже в Кузомени. Им занимается режиссер Анастасия Нечаева, дочь Сергея Бодрова-младшего. В основу ленты лег рассказ «Велга» Ивана Бунина. В главных ролях - Сергей Шакуров и Сергей Гуськов.

Третий проект – первый российско-тайваньский сериал «Северное сияние любви». Он основан на события двадцатилетней давности на Тайване, когда случилось страшное землетрясение. По сюжету, спасатель из Мурманска достает из-под завалов маленькую девочку, у которой погибла вся семья. Она вырастает и едет в Россию, чтобы встретиться со своим спасителем.

- Формат сериала – дорама. Он очень популярен в Азии и новый для России. Проект ориентирован на зрителей Азии. Съемки также пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. В Мурманске мы уже работали у «Ждущей», где были сняты очень трогательные сцены, у ледокола «Ленин». Ребята из Тайваня были очень счастливы, что в первый же день съемок увидели северное сияние, - рассказала исполнительный продюсер студии «Велес медиа» Юлия Лукашук.

Красиво, но сложно

Многие хотят снимать фильмы и сериалы в Мурманской области. Например, норвежцы – у нас дешевле работать над проектами, и очень живописные локации. Например, скоро в Заполярье будут снимать фильм про подвиг Анатолия Бредова и бои Петсамо-Киркенесской операции. Но не так-то просто все организовать. Те, кто едут в Териберку, ломают машины.

Убрать хотя бы часть трудностей будет возможно, если в регионе появится специальная кинокомиссия. Она станет связующим звеном между съемочными группами и органами власти, бизнесменами, чья помощь будет необходима для работы.

- Давайте поставим себе цель, чтобы этот вопрос был проработан до конца года, - обратился к присутствующим губернатора Андрей Чибис.

Задача была, прежде всего, поставлена перед председателем областного комитета по культуре Сергеем Ершовым и министром развития промышленности и предпринимательства Дмитрием Филипповым, которые присутствовали на встрече.

- Наказывать никого не надо, в этом никто не виноват. Но у нас сейчас возникла такая ситуация: мы долго не могли договориться с ГИБДД о сопровождении нашей машины с оборудованием, - рассказывает исполнительный продюсер студии «Велес медиа» Федор Друзин. – Комиссия должна быть около государственной, нести просветительскую миссию. Чтобы быстрее решались многие вопросы.

Помимо этого в Заполярье планируют создать сервис по прокату кинооборудования и всего необходимо для съемок.

Еще один важный вопрос, который может поднять съемки в Заполярье на новый уровень, это рибейты, когда производителям фильмов возмещают часть затрат за работы. Это можно делать за счет налоговых льгот и средств созданного под эти цели фонда. По опыту в нашей стране, наиболее эффективен второй способ. В Мурманской области уже думают над созданием такого фонда, который может заработать со следующего года.

Приезжайте - мы рады

Чаще мелькать на экране для Заполярья выгодно. Так, исследования в Азии показали, что 60% туристов при выборе места отдыха ориентируются на фильмы и сериалы. «Северное сияние любви» будет выходить как раз на азиатский рынок. Гости из Поднебесной и Тайваня и так любят Заполярье, а теперь турпоток может увеличиться в разы.

Также на встрече Андрей Чибис озвучил план, что в Териберку может вернуться скелет Левиафана, созданный для одноименного фильма Андрея Звягинцева. Для приезжающих это хорошие новости – фотографии из поездок на край земли будут ярче.

Напомним, 28 октября состоится премьера сериала «Полярный 17», который для ТНТ снимали в Кировске.