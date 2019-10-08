2019-10-08T08:48:22+03:00
Телевизор

В октябре состоится премьера сериала "Полярный", который снимали в Кировске

Главные роли в нем сыграли Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин
Мария ПАШЕНКОВА
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Премьера "Полярный 17" состоится 28 октября. Фото: www.kinopoisk.ruПремьера "Полярный 17" состоится 28 октября. Фото: www.kinopoisk.ru
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Этой весной северяне могли вживую увидеть Михаила Пореченкова и Ивана Охлобыстина. Именитые актеры приехали в Кировск ради съемок сериала ТНТ "Полярный 17."

Напомним, наши пейзажи стали живыми декорациями для провинции, где прячется главный герой Витя Мясник. Он давно завязал с криминалом и старается жить честно. Вот только старые товарищи доверили ему на хранение общак. Все бы ничего, но Витя забывает пароль от банковского счета. И пускается в бега, ведь братки уверены, что их обманули. Режиссером сериала стал Алексей Сидоров.

Изначально "Полярный 17" хотели выпустить еще в 2017 году, но проект забуксовал. Его премьера запланирована на 28 октября этого года.

Напомним, в этом году телеканал "ТВ-3" показал сериал "Мертвое озеро", который тоже снимали в Кировске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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