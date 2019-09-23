Мурманчанка трижды пыталась сбежать из рабства в Дагестане

Рабство в 21 веке — вещь, которую не удалось победить наравне со СПИДом или раком. Например, мурманчанин Олег Дружинин, старший механик судна «Мармалайта», почти месяц был в плену у нигерийских пиратов. А мурманчанка Янина Ж. - год в трудовом рабстве в Дагестане.

Обещали работу, но отобрали документы

В 2018 году 37-летняя женщина, много лет проработавшая в сфере менеджмента и продаж, от безденежья поехала в Москву, чтобы хоть там заработать немного денег. Нашла временную работу, а потом злой рок на площади трех вокзалов свел ее с вербовщиками. Эти люди примечают тех, кто находится в трудной жизненной ситуации, и соблазняют их поехать в южные и кавказские регионы. Мол, там работа, конечно, непростая, зато платят хорошо, дают жилье и кормят.

Так Янина уехала в дагестанский Каспийск, где ее пристроили на кирпичный завод. Правда, там девушка проработала недолго.

- В конце 2018 года там началась массовая зачистка и большинство заводов прикрыли, Янина попыталась первый раз уехать из Дагестана, при том, что за работу ей ничего не заплатили, - рассказывают в движении «Альтернатива», где занимаются такими случаями трудового рабства.

Северянка села в автобус к водителю, тот согласился ее увезти, хотя потом резко передумал и стал уговаривать поехать в Дербент. Там якобы у него есть знакомые, которые дадут Янине работу. Так она оказалась в другом дагестанском городе и снова на кирпичном заводе.

Три побега

Как рассказали «КП» в «Альтернативе», потом мурманчанка сбежала с завода, добралась до Махачкалы. Но из-за отсутствия денег была вынуждена искать подработку. Так она попала на ферму под Махачкалой. Документов у нее не было — их хозяин фермы отобрал сразу, денег она не видела (весь год своего рабства!).

- Выходить на улицу ей было страшно: там горы, шакалы, темно, людей мало, - рассказывает член президиума движения «Альтернативы» Вера Грачева. - Но, понимаете, в чем трагедия этой истории — девушка до конца не понимала весь масштаб катастрофы. Ей казалось, что ей просто очень не повезло. Хотя ее оскорбляли, били, кормили пару раз в день какой-то баландой.

Но все же однажды девушка устала терпеть такое отношение и отсутствие денег. И второй раз за этот непростой год решилась бежать., выкрав свои документы В этот раз судьба ей помогла — Янине встретилась женщина на машине, которая отвезла ее в Махачкалу.

- На вокзале Северный она узнала от местных полицейских про движение «Альтернатива». Наш координатор по Дагестану забрал пострадавшую и отправил ее на автобусе в Москву. В столице ее встретили наши волонтеры, накормили, устроили на ночлег, - продолжает Вера Георгиевна.

Правда, волонтеры считают, что история Янины без хеппи-энда. Они нашли для девушки работу в Москве, пусть за небольшую для столицы зарплату — около 40 тысяч рублей, но все же честную. Однако мурманчанка не стала дожидаться такой помощи и ушла из места ночлега в неизвестном направлении. Ранее она говорила волонтерам, что хочет вернуться на первую свою работу в Москве. А те просили ее не обрубать концы — сообщить об уходе, чтобы можно было помогать. Но Янина поступила иначе.

Возвращаться в Мурманск девушка не захотела — ей надо зарабатывать деньги для семьи. Тем более, она не хотела волновать родственников. Оказалось, что они не знают, что Янина была в трудной ситуации — за год они ни разу не связывались.

КОНКРЕТНО

В «Альтернативе» рассказывают, что в таком трудовом рабстве люди могут находиться десятилетиями. Часто в него попадают бездомные, те, кого подкосили финансовые и житейские трудности. Даже сами преступники, которые отбирают документы и не платят денег, прикрываются таким тяжелым положением своих пленников и говорят, что спасают их, давая кров и еду.

Вырваться из рабства сложно: людей запугивают, говорят, что есть связи с полицией и обращаться к ней бессмысленно. О существовании волонтеров пленники тоже не знают.

В «Альтернативе» работает «горячая линия» для тех, кто оказался в такой ситуации:

+7 800 550 71 40 (бесплатно по РФ),

+7 965 345 51 61 (для звонков из-за границы)

почта support@alternative.help

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