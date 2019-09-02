Потерявшийся ковдорчанин выжил в лесу, благодаря советам отца

Четыре дня в лесу без еды и воды провел 56-летний житель Ковдора Олег Гурьянов. Благодаря удаче и хорошей памяти северянин смог выжить и вернуться домой. Олег Альбертович отвозил друга на рыбалку на озеро Гирвас, а на обратном пути его машина съехала в кювет. Мужчина пошел искать связь и заблудился. Правда, смог сообщить спасателям о том, что попал в беду. Четыре дня экстренные службы и добровольцы прочесывали лес, а на поиски с воздуха дважды поднимался самолет. Но нашел потерявшегося ковдорчанина депутат Мурманской областной Думы Игорь Найденов под Верхнетуломском.

По старой лесозаводской дороге

- Ко мне приехали друзья из Санкт-Петербурга, и в среду, 28 августа, мы отправились на рыбалку на базу «Вува», что в 90 километрах от Верхнетуломского, - рассказывает, как начиналась поездка, переросшая в спасательную операцию, Игорь Найденов. – К слову, там раньше были лесозаготовительные поселки и дорога шла прямо на Ковдор, а через реки Гирвас и Вуву стояли два моста, которые сгорели уже, наверное, лет 20 назад.

Собственно говоря, именно по этой заброшенной дороге и вышел к рыбакам Олег Гурьянов. Случилось это около 9.30 29 августа.

- Еще в понедельник я слышал, что на Гирвасе потерялся человек. Подумал еще, что далеко от нас и спасатели найдут, - вспоминает Игорь Олегович. – В четверг утром мы с другом приехали к реке и стали выгружать вещи в лодку, когда услышали с того берега крики. В кустах стоял мужчина и махал нам руками. Я подошел к нему на лодке. Спросил: «Ты с Гирваса что ли?». Он кивнул.

Спал под лапником

Оказалось, что Олег Гурьянов – человек совсем не лесной. Так, что заблудиться труда для него не составило, куда сложнее оказалось выйти к людям.

- После того, как машина съехала в кювет, он пошел по дороге, правда, не в ту сторону. Когда понял, что потерялся, позвонил спасателям, а потом вспомнил, как отец – его он потерял в 16 лет – ему рассказывал, как выжить в лесу, - делится удивительной историей спасения Игорь Найденов. – Человек Олег курящий, поэтому у него оказались спички и по счастливой случайности нож. А мобильный телефон сел довольно быстро, еще вблизи Ковдора.

Собственно говоря, это и спасло ему жизнь. На ночь с помощью ножа он рубил себе еловые лапы, стелил под елкой и укрывался ими же. Благо, эти дни были более или менее без дождей, но все же довольно прохладные. Правда, спать толком мужчина все равно не мог – лес вокруг и страшновато, но отдых натруженным ногам давал. Собирал по дороге ягоды и ел. Их мало, конечно, но лучше, чем совсем нечего.

- Одну ночь Олег ночевал в старой рыбацкой избушке, которую нашел на озере. Правда, пользуются ей, видимо, не часто. Из продуктов питания, к сожалению, в ней была только соль, хотя обычно в таких заимках можно найти и консервы, и сахар с конфетами, - говорит депутат. – Кстати, несмотря на то, что места медвежьи, Олегу посчастливилось миновать встречи с хозяином леса. Хотя, говорит, порой казалось, что сзади кто-то идет – тогда он начинал шуметь: кричать и стучать по деревьям. У нас по осени в лесу выжить можно, были бы спички. Олег правильно сделал, что шел по старой дороге – в какую бы сторону он не пошел, рано или поздно все равно вышел бы к рыбакам.

Счастливый конец

А в четверг утром Олег Гурьянов вышел к мосту и увидел лодку с мотором на том берегу. Мужчина понял, что спасен – ведь рано или поздно к ней придут рыбаки. Пока ждал людей, отошел от шока от пережитого.

- Мы привезли Олега на базу и первым делом через wi-fi связались с Мурманском, Ковдором и родными, которые все эти дни места не находили от беспокойства. Отогрели нашего потеряшку, покормили, чай налили. Он, наконец, смог помыться и переодеться в чистую одежду, а главное – поспать, - рассказывает Игорь Найденов.

С рыбаками Олег Гурьянов прожил на «Вуве» еще два дня, а потом те довезли его до Мурманска, где посадили на автобус и отправили домой. Из Ковдора он прислал Игорю Найденову трогательную фотографию с женой и внуком, о которых он так много рассказывал своим спасителям.