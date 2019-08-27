2019-08-27T17:00:28+03:00
Происшествия

Потерявшегося под Ковдором водителя, съехавшего в кювет Chery, ищут с воздуха

Пока спасателям не удалось найти ни самого Олега Гурьянова, ни его автомобиль
Елена МОЛОДЦОВА
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Пока спасателям не удалось найти Олега Гурьянова. Фото: ЕДДС по Ковдорскому районуПока спасателям не удалось найти Олега Гурьянова. Фото: ЕДДС по Ковдорскому району
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Вторые сутки, как под Ковдором идет поисково-спасательная операция. Напомним, утром 26 августа в полицию позвонил житель карельского поселка Гирвас и сказал, что ехал в сторону озера Сант и его Chery Tiggo съехал в кювет, он пошел искать связь и заблудился в лесу. Потом ему удалось еще раз выйти на связь со спасателями и сказать, что он на сопке в окружении озер.

- На данный момент поисками Олега Альбертовича Гурьянова занимаются два спасательных отряда из Кандалакши и Кировска, а также один доброволец из Ковдора. Они выходили на связь буквально полчаса назад. Сказали, что прочесали всю местность, где мог бы находиться мужчина, но ни его самого, ни его следов найти не удалось. Сейчас поиски Олега Гурьянова продолжат с воздуха, в небо должен подняться самолет, - сообщили «КП» в Единой дежурно-диспетчерской службе Ковдорского района.

К слову, спасатели не нашли не только самого потерявшегося мужчину, его автомобиль тоже не удалось обнаружить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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