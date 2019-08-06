На трассе Вельск – Шангалы отсыпали обочины

Напомним, что работы на 67-м – 74-м километрах региональной автодороги ведутся в рамках проекта государственно-частного партнерства между правительством Архангельской области и группой компаний «УЛК», сообщает пресс-служба областной администрации.

— В ближайшее время на ремонтируемом объекте начнется нанесение дорожной разметки. Также мы продолжаем отсыпку обочин, планировку полосы отвода и восстановление водоотводных канав на трассе Костылево – Тарногский городок в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – рассказал начальник Устьянского дорожного участка Алексей Прожерин.

Добавим, что на региональных дорогах района выполняются работы по содержанию автомобильных дорог, а именно ликвидация нежелательной растительности, планировка гравийного покрытия и патрулирование автодорог.