2019-08-06T16:32:10+03:00
Архангельск

На трассе Вельск – Шангалы отсыпали обочины

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Фото:dvinanews.ruФото:dvinanews.ru
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Напомним, что работы на 67-м – 74-м километрах региональной автодороги ведутся в рамках проекта государственно-частного партнерства между правительством Архангельской области и группой компаний «УЛК», сообщает пресс-служба областной администрации.

— В ближайшее время на ремонтируемом объекте начнется нанесение дорожной разметки. Также мы продолжаем отсыпку обочин, планировку полосы отвода и восстановление водоотводных канав на трассе Костылево – Тарногский городок в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – рассказал начальник Устьянского дорожного участка Алексей Прожерин.

Добавим, что на региональных дорогах района выполняются работы по содержанию автомобильных дорог, а именно ликвидация нежелательной растительности, планировка гравийного покрытия и патрулирование автодорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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