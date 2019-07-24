Музей Писахова закрыли на ремонт

В здании завершены работы по укреплению фундамента. Сейчас осуществляется ремонт крыши, затем будет произведено обновление фасада, сообщает официальный сайт мэрии Архангельска. Кроме этого, в здании музея проведут обновление пола и косметический ремонт. Планируется, что наружные ремонтные работы завершатся к сентябрю. Затем начнутся работы по восстановлению экспозиций в музее писателя.

Напомним, уникальный музей художника и сказочника Степана Писахова располагается в архитектурном памятнике конца XIX века, входящем в состав Музейного объединения «Художественная культура Русского Севера». Это первый музей в Архангельске, посвященный жизни и творчеству одного из известных людей северного края. В музее восемь залов, в которых представлено более 150 картин, документы и личные вещи художника, а также музейные объекты, воссоздающие атмосферу времени.