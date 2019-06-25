Владимир Путин наградил семью из Мурманска за спасение попавших под лавину туристов

К сожалению, туристы не так уж редко попадают под лавины в Хибинах. Достаточно вспомнить, как в январе этого года погибла 27-летняя сноубордистка из Санкт-Петербурга, которая вместе с друзьями спровоцировала сход снега.

А в марте прошлого года лавина накрыла группу туристов на необорудованном склоне Айкуайвенчорр. Здесь тренировалось несколько групп лыжников и сноубордистов. В беде оказались два экстремала тоже из северной столицы. Как сообщили тогда спасатели, молодые люди пытались подрезать лавину, и попали под нее. Одному повезло - его засыпало по пояс. А вот его друг с головой оказался в холодной ловушке.

Спортсменам повезло, что в это время в том же месте отдыхали супруги из Мурманска. Алена Петрова работает ведущим юрисконсультом юридического отдела областной больницы, а Александр Щербаков - сотрудник аварийно-спасательного отряда города Мурманска. Они увидели сход лавины и даже не подумали бежать, когда на кону была жизнь людей.

В марте 2018 года лавина накрыла двух туристов из Санкт-Петербурга. Фото: hibinform.ru

- Алена организовала запаниковавших очевидцев и вместе они смогли найти под толщей снега человека. К тому моменту, когда альпиниста достали из под снежного завала, он не подавал признаков жизни. Обнаружив крайне тяжелое состояние пострадавшего, супруги быстро сориентировались и успешно провели сердечно-легочную реанимацию. Алена и Александр оказали посильную помощь спасателям при транспортировке пострадавшего до кареты скорой помощи, - рассказали коллеги Алены Петровой из больницы им. П.А. Баяндина.

Молодого человека, оказавшегося под снегом, доставили в реанимацию.

Такой поступок не остался без внимания. Владимир Путин подписал указ, которым наградил семью из Мурманска медалью "За спасение погибавших".