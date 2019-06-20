После Прямой линий с Владимиром Путиным в Мурманской области проведут проверку жалоб на зарплаты

Больше 2 миллионов вопросов поступило на традиционную Прямую линию президента Владимира Путина. Россияне обращаются с разными вопросами: ЖКХ, политика и экономика, социальная сфера, здравоохранение и конечно уровень жизни. Именно с первой темы и началась Прямая линия в 2019 году. Первый вопрос пожарного из Калининградской области касался низкой зарплаты, но предваряла его подборка из обращений на эту же тему: «Вот например, учитель высшей категории из Орла написала нам, что получает 10 тысяч 764 рубля, учитель также высшей категории из Тверской области – 15 тысяч, а лор из Мурманска – около 20 тысяч».

Оперативно на упоминание региона на Прямой линии отреагировали власти Мурманской области.

- На «Прямой линии» упомянули врача из нашей области с зарплатой в 20 тысяч рублей. Во время одной из встреч с жителями в районе ко мне обращалась врач именно с такой жалобой, в ситуации подробно разобрались: 20 тысяч рублей - была зарплата за неполный месяц, реальная (среднемесячная) зарплата выше более чем в 2 раза, - сообщил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис. - Но, конечно, проблема с зарплатами и достойным уровнем жизни есть, и не только у врачей, область не выполняет требования указа президента по росту зарплат и врачей, и учителей, и других работников социальной отрасли.

Глава региона поручил провести дополнительную проверку обращений с жалобами на зарплаты.