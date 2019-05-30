Возродить фестиваль «Воздух» хотят в Мурманске

Еще несколько лет назад фестиваль живой музыки «Воздух» в Петрозаводске гремел на всю страну. Люди со всей России стремились принять в нем участие, подстраивали под него свои отпуска, договаривались об отгулах. Но в 2015 году «Воздух» прошел в последний раз. Правда, его организатор и музыкальный продюсер Максим Мазуровский все это время не терял надежд возродить любимое детище и такой шанс ему, кажется, представился. Но не в родном Петрозаводске, а в сердце Арктики - Мурманске.

Загорелись, но не определились

- На концерте группы «Ленинград» в столице Заполярья мы встретились с врио губернатором региона Андреем Чибисом и его заместителем Марией Деруновой, которая в свое время была на «Воздухе» в Петрозаводске и вдохновилась нашим фестивалем. Речь зашла о том, чтобы возродить его, но уже в Мурманской области, - рассказывает Максим Мазуровский.

Правда, организатор сразу оговорил, что без поддержки областного правительства ему не обойтись. Тем не менее, чиновники загорелись амбициозной идеей и попросили прислать презентацию с расчетами.

- Андрей Владимирович даже спросил у Сергея Шнурова, сможет ли тот приехать на «Воздух». Тот дипломатично ответил, что охотно, главное, чтобы график позволил, - вспоминает продюсер.

С того обнадеживающего разговора прошло два месяца, а никакого ответа Мазуроский так и не получил. А меж тем время идет и на организацию фестиваля остается всего два с половиной месяца.

В свое время «Воздух» собирал десятки тысяч зрителей. Фото: Максим Мазуровский.

Промедление смерти подобно

- В Мурманске есть большой спрос на подобное событие. Правда, одному мне не потянуть его финансово. Хотя я организовываю «Воздух» не ради денег, а ради идеи. Но по сравнению с Петрозаводском только транспортные расходы возрастают в разы, не говоря уже о прочих нюансах, - объясняет Максим.

С каждым потерянным днем шанс пригласить на фестиваль в Заполярье конкретные группы уменьшается. Так, например, Мазуровский рассчитывал на участие в «Воздухе» «Сплин», но в итоге из-за упущенного времени пришлось устраивать в Мурманске сольный концерт популярной группы.

- В перспективе мы собираемся привезти на фестиваль Brainstorm, «Ночных снайперов», «Алису, «Браво», «Князя», «Айову», Нейромонаха Феофана, F.P.G., Noize MC и Лирооя Тоорнхилл из Prodigy, - приоткрывает завесу тайны Мазуровский. - Но чтобы договориться с ними, мне нужна определенность.

Если все получится то, что «Воздух» пройдет в Мурманске уже в этом году в первые выходные сентября. И, кстати, северяне смогут принять в нем участие в качестве волонтеров - перед каждым фестивалем команда Мазуровского создает большой волонтерский штаб из 250 человек.

Дело осталось за малым, чтобы Андрей Чибис согласился поддержать фестиваль живой музыки в Заполярье.