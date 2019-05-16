«Ночь музеев» в Мурманске-2019: что нас ждет 18 мая?

Грядущие выходные - отличный повод отбросить все насущные дела и посвятить свое время искусству. В субботу, 18 мая, Мурманская область традиционно присоединится к акции «Ночь музеев», когда десятки городских культурных пространств будут работать до глубокой ночи. Ведущие учреждения региона подготовили к событию специальную программу с бесплатными экскурсиями, мастер-классами и концертами. Рассказываем о самых интересных.

Мурманский областной краеведческий музей

В 2019 году один из главных музеев Заполярья был вынужден временно сменить место прописки, переехав на улицу Павлова, 1А из-за ремонта, который начался в основном здании. Однако даже этот факт не помешал продумать программу «Ночи» до мелочей.

На торжественном открытии, которое начнется в 18.00, с поэтическими произведениями Роберта Рождественского, Агнии Барто, Андрея Усачёва выступят артисты Детской театральной студии «Домино».

После гостей ожидают экскурсии «Археология Кольского Севера», «Саамы - коренные жители Кольского края», «Природные зоны Кольского полуострова» и тематические мастер-классы.

Особые любители истории смогут посетить выставку «К вершинам олимпийских сопок» и узнать о знаменитой Полярной Олимпиаде. Более того, в рамках акции пройдут показательные выступления клубов исторической реконструкции «Мидгард», «Снежный волк», «Заполярный рубеж» и студенческого объединения «Титовский гарнизон». Традиционно состоится Краеведческий диктант, в котором гости смогут проверить свои знания о культуре региона.

В 2019-м «Ночь музеев» посвящена Году театра. Поэтому для ценителей этого искусства в программе подготовлен отдельный блок: выступление воспитанников студии «Маска», традиционная встреча Мурманского телевизионного клуба, беседа с представителями школы ораторского мастерства Ольги Груздевой, урок вокала от преподавателей Детской театральной школы города.

– В субботний вечер гостей ждут мастер-классы, тематические квесты и музейные «побродилки». Атмосферу праздника создадут подлинные экспонаты прошедших столетий и познавательные интерактивные игры от магазинов настольных игр, – рассказали «КП» в краеведческом музее.

Концертную же программу продолжит этно-шоу от проекта «Дыхание Севера» и выступления молодых музыкантов.

Вход бесплатный. Завершится акция в 00.00.

Программа.

Мурманский областной художественный музей

«Ночь музеев» начнется здесь в 18.00 и продлиться до 1.00 19 мая. В главном здании на Коминтерна, 13 первых гостей уже в 17.50 будет приветствовать танцевальный коллектив «Roots up», представив на суд зрителей постановку «Арктические корни».

В это же время для самых маленьких Екатерина Ефремова покажет «Сказку, которая потерялась». Количество мест на нее ограничено - 15 человек, а стоимость - 200 рублей.

Ребята постарше и взрослые посетители смогут проверить свои знания в беспроигрышной викторине «Север многоликий» и искусствоведческом диктанте «Знаешь ли ты искусство?», увидеть выступление актеров театра Северного флота с программой «Как дорог Север сердцу моему».

После 21.00 начнется ток-шоу Анастасии Данилиной и Дмитрия Новицкого «За гранью науки. На пороге новых открытий». Стоимость - 50 рублей, действуют возрастные ограничения 18+.

Возрастной ценз касается и перформанса «Зеленые слоны летят на Север» поэта Алексея Мурашова, проведение которого запланировано в красной гостиной с 00.00 до 00.30.

Напомним, стоимость одного входного билета во все залы музея:

Взрослые - 125 рублей;

Пенсионеры - 75 рублей;

Студенты - 75 рублей;

Дети - 35 рублей.

Культурно-выставочный центр Русского музея на Софьи-Перовской, 3 предлагает начать «Ночь музеев» танцем фламенко от студии «Nuevo dia». Для семейной аудитории подойдет выступление иллюзиониста Дениса Сидорова «Смотрите все!», мастер-классы «Театральная сказка» и «Картина шерстью».

В программе также творческий конкурс «Повтори художника», выступление музыканта Артема Палмера, диалоги о современном искусстве, игра «Весь мир-театр», которая включает в себя маршрут-задания по выставке «Музыка, театр, зрелище», мастер-класс по созданию эскизов костюмов и театральных декораций, класс по ораторскому искусству и экскурсии по выставкам.

На протяжении всего мероприятия будет работать театральная костюмерная «Ваш выход».

– Вход во все залы, кроме выставки живописи и графики из собрания Ярославского художественного музея «Море. Солнце. Крым», свободный, – уточняют организаторы. – Помимо этого, только 18 мая вход в главное здание на масштабный проект «Строго на Север», а также экскурсионное обслуживание на всех трех площадках художественного музея с 50-процентной скидкой.

С подробной программой «Европейская ночь в музее» можно ознакомиться на сайте события.

Отделение Северо-Западного главного управления Центрального банка России

Не обойдется в этом году и без сюрпризов, в Мурманске к масштабной акции решил присоединиться даже банк, который откроет свои двери для участников «Ночи» 17 мая с 13.30 до 17.00.

– Гости музейно-экспозиционного фонда на Профсоюзов, 11 узнают историю банковского дела на Кольской земле, познакомятся с банковской техникой, увидят памятные монеты и банкноты. Желающие смогут сфотографироваться на рабочем месте служащего 50 - 60-х годов прошлого века, – рассказали в отделении. – Записаться на лекцию можно до 16.30 16 мая по телефону 8-(8152)-680-168.

Для гостей мероприятия подготовлена выставка «Магия театра», на ней представят памятные монеты Банка России, выпущенные с 1991 года.

Историко-краеведческий музей Печенгского района

Ежегодное событие придет и в муниципалитеты. В Никеле 18 мая в 17.00 открытие пройдет под девизом «По обе стороны кулис».

– Персонажи 18 века пригласят всех в удивительный мир театра. Так, у жителей района есть уникальная возможность вместе с танцевально-спортивным клубом «Гармония» исполнить вальс под открытым небом, а коллектив «Бригантина» представит фрагмент юмористической постановки «Тот, которого все ждут». После чего желающие смогут сделать первые шаги в освоении актерского мастерства вместе с режиссером Кирой Куклиной, – рассказали немного о предстоящей программе в музее Никеля.

Откроется здесь и выставка «Бригантина поднимает паруса», где будут представлены документальные материалы, фотографии, реквизит и костюмы из фондов музея. Не обойдется без мастер-классов, викторин и интеллектуальной игры «За кулисами».

Акция завершится в 22.00, вход бесплатный.

Городской историко-краеведческий музей Полярного

Торжественное открытие акции в Полярном состоится раньше всех - в 15.00. В это же время запланировано проведение краеведческого диктанта, а для самых неутомимых - автобусная экскурсия «Город нашей судьбы».

– В преддверии празднования 120-летия Полярного приглашаем всех желающих в увлекательное путешествие по городу воинской славы! Отправление автобуса от здания историко-краеведческого музея 18 мая в 15.30. Стоимость - 150 рублей, записаться можно по телефону 8(931)8007456, – сообщают организаторы в своей группе во «ВКонтакте».

В музее тем временем закипит работа по изготовлению с поморских козуль. Эти обрядовые печенья из ржаного теста с многолетней историей считаются оберегами. Мастер-класс будет сопровождаться интересным рассказом о местных традициях и забавными играми. Всего запланировано два мастер-класса - в 16.00 и 17.00. Стоимость - 200 рублей.