2019-05-09T18:42:45+03:00
Общество

Чистили рыбку, кружились в вальсе: фото и видео «КП» с Парада Победы в Мурманске

9 мая по центральному проспекту проехались танки, а возле «Алеши» пролетели истребители и вертолеты
Иван ПЕТРОВ
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Историческая реконструкция удалась на славу.Историческая реконструкция удалась на славу.Фото: Виктор КОСТРОВ
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Погода порадовала северян в этот День победы. Ни снега, ни дождя, ни ледяного урагана. Озорной ветерок нежно трепал транспоранты и флаги, ласково припекало солнышко. Одним словом, идеальная майская погода.

Участники акции "Бессмертный полк" прошли 5 километров пешком. Фото: Виктор КОСТРОВ

Участники акции "Бессмертный полк" прошли 5 километров пешком.Фото: Виктор КОСТРОВ

Парад традиционно начался на площади Пять Углов В 10:00. Различные воинские формирования прошли торжественным маршем перед восторженной публикой.

Стройные барышни прошлись не менее стройным маршем. Фото: Виктор КОСТРОВ

Стройные барышни прошлись не менее стройным маршем.Фото: Виктор КОСТРОВ

Юнармейцы не сплоховали, показав настоящий строевой шаг. Фото: Виктор КОСТРОВ

Юнармейцы не сплоховали, показав настоящий строевой шаг.Фото: Виктор КОСТРОВ

И уж точно ни одно торжественное событие не обойдется без блистательных "нахимовцев"! Фото: Виктор КОСТРОВ

И уж точно ни одно торжественное событие не обойдется без блистательных "нахимовцев"!Фото: Виктор КОСТРОВ

Следом пустили колонну техники, как времен Великой Отечественной, так и современной.

Тяжелый танк времен Великой Отечественной тщательно отремонтирован и выкрашен. Фото: Виктор КОСТРОВ

Тяжелый танк времен Великой Отечественной тщательно отремонтирован и выкрашен.Фото: Виктор КОСТРОВ

Малышня ползала по военной технике как по детской горке. Фото: Виктор КОСТРОВ

Малышня ползала по военной технике как по детской горке.Фото: Виктор КОСТРОВ

Затем мурманчане начали пеший 5-километровый поход к памятнику «Алеше».

Как ни крути, а хорошая погода решает все. Благодаря ей парад получился таким людным. Фото: Виктор КОСТРОВ

Как ни крути, а хорошая погода решает все. Благодаря ей парад получился таким людным.Фото: Виктор КОСТРОВ

Вот она - самая выгодная стратегическая позиция! Фото: Виктор КОСТРОВ

Вот она - самая выгодная стратегическая позиция!Фото: Виктор КОСТРОВ

Еще несколько шагов - финал похода уже близок! Фото: Виктор КОСТРОВ

Еще несколько шагов - финал похода уже близок!Фото: Виктор КОСТРОВ

По пути зрителей развлекали участники клубов исторической реконструкции.

Солдатские шинели и форма были пошиты индивидуально для каждого из участников реконструкции. Фото: Виктор КОСТРОВ

Солдатские шинели и форма были пошиты индивидуально для каждого из участников реконструкции.Фото: Виктор КОСТРОВ

Ребята и девчонки примерили на себя образы солдат, санитаров, музыкантов, и даже... чистильщиков рыбы.

Рыбка, конечно, бутафорская, но смотрится аппетитно. Фото: Виктор КОСТРОВ

Рыбка, конечно, бутафорская, но смотрится аппетитно.Фото: Виктор КОСТРОВ

Очень важная профессия, кстати - во время войны мурманский порт не прекращал работу, чтобы прокормить население.

Впечатлил перформанс на перекрестке проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта. Реконструкторы обыграли выпускной школьный вечер 1941 года, как раз накануне войны.

Выпускной вечер 1941 года, незадолго до трагических событий войны... Фото: Виктор КОСТРОВ

Выпускной вечер 1941 года, незадолго до трагических событий войны...Фото: Виктор КОСТРОВ

Молодые люди и девушки кружатся в вальсе под песни 1930-х годов. Как вдруг резко и страшно начинает выть сирена воздушной тревоги. Танцоры закрывают лица в ужасе, пригибаются к земле, ищут утешения в дружеских объятьях...

Что ни говори, талантливо получилось - пробирает до костей. И куда лучше передает военную атмосферу, чем современный «ура-патриотический» кинопром.

Музыкальная программа праздника получилась разнообразной. Фото: Виктор КОСТРОВ

Музыкальная программа праздника получилась разнообразной.Фото: Виктор КОСТРОВ

Заключительные штрихи этих праздничных мероприятий мы увидели на площадке возле памятника Защитникам Советского Заполярья (он же «Алеша»).

Сотни мурманчан приняли участие в Параде Победы. Фото: Виктор КОСТРОВ

Сотни мурманчан приняли участие в Параде Победы.Фото: Виктор КОСТРОВ

Главы региона, города и Северного флота обратились к собравшимся с торжественной речью.

Врио губернатора Андрей Чибис и глава ВМФ Николай Евменов возложили цветы к мемориалу. Фото: Виктор КОСТРОВ

Врио губернатора Андрей Чибис и глава ВМФ Николай Евменов возложили цветы к мемориалу.Фото: Виктор КОСТРОВ

А затем зрители увидели авиационное шоу.

Авиационное шоу получилось коротким, хотя и насыщенным. Ходили слухи, что его и вовсе отменят. Фото: Виктор КОСТРОВ

Авиационное шоу получилось коротким, хотя и насыщенным. Ходили слухи, что его и вовсе отменят.Фото: Виктор КОСТРОВ

Вечный огонь трепетал - сказался ожесточенный ветер со стороны Кольского залива. Фото: Виктор КОСТРОВ

Вечный огонь трепетал - сказался ожесточенный ветер со стороны Кольского залива.Фото: Виктор КОСТРОВ

Мурманчан порадовали живой оркестровой музыкой. Фото: Виктор КОСТРОВ

Мурманчан порадовали живой оркестровой музыкой.Фото: Виктор КОСТРОВ

В Мурманске у «Алеши» показали авиашоу на 9 мая.Виктор КОСТРОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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