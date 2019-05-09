2019-05-09T17:04:57+03:00
Общество

В Мурманске и Мончегорске прошел авиапарад

Уже на земле в честь празднования 9 мая были развернуты Знамя Победы и Георгиевская лента [фото, видео]
Анна СТЕПАНОВА
Поделиться:
Самолеты и вертолеты прошли в диапазоне высот от 200 до 600 метров. Фото: Игорь Громов.Самолеты и вертолеты прошли в диапазоне высот от 200 до 600 метров. Фото: Игорь Громов.
Изменить размер текста:

Авиационную часть парада Победы в Москве отменили из-за непогоды, в Мурманской области же все прошло как по нотам. Причем пролет состоялся не только в столице Заполярья, но и в Мончегорске.

Пролет авиации 9 мая над Мончегорском.Видео: Даниил Лаврентьев

Напомним, программу празднования власти региона оставили без изменения, и большинство читателей «КП» - Мурманск» поддержали это решение.

– В воздушном параде, который проведен над Мурманском впервые в нынешнем тысячелетии, были задействованы 16 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО Северного флота. А именно: Ми-8, Ка-27, Ил-20, Ан-26, Ил-38, Ту-142, Су-25 УТГ, Су-33, Миг-29К, Су-24М и МиГ-31, – рассказал «КП» начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.

Фото: Надежда Пархоменко.

Фото: Надежда Пархоменко.

Всего в параде приняли участие более 830 военнослужащих, еще 570 человек задействовали в другом торжественном марше, который прошел в Североморске.

Шествие в Мончегорске стартовало на главной площади, после чего колонна вышла на проспект Металлургов. Здесь местные школьники и студенты развернули масштабную Георгиевскую ленту.

Фото: tv21.ru.

Фото: tv21.ru.

В Мурманске отдали предпочтение точной копии Знамени Победы. Более подробный материал с празднования 9 мая в столице Заполярья будет опубликован на нашем сайте в ближайшее время.

Бессмертный полк в Мончегорске.Видео: Геннадий Чесноков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманске белка забралась на высоту 7 этажа
Лариса Круглова провела «Урок здоровья» для мурманских нахимовцев
Возле Росляково столкнулись Renault-Duster и Range-Rover: двое погибли
Грузинский город Кутаиси соболезнует Мурманской области в связи с трагедией в «Шереметьево»
Кировчан и гостей города просят выстроиться в яркую алую звезду и спеть «День Победы»
Мурманский грабитель вломился в квартиру пенсионера, когда тот открывал дверь
В Кировске лиса приходит в бар у горнолыжного курорта
93 тысячи жителей Мурманской области находятся за порогом бедности
В Мурманске может появиться проспект Победы
В Кандалакшский заповедник прилетели журавли
В центре Мурманска частично обрушился фасад жилого дома
В Коле на площади установили новый светофор
В Апатитах дотла сгорела баня на базе отдыха «Экостровская»
В Мурманской области подешевел куриный суп с вермишелью
Николай Евменов назначен новым главнокомандующим ВМФ России
Борис Коган о трагедии в «Шереметьево»: «Мы будем следить за судьбой детей, в чьи семьи пришла беда»
Мурманский коллекционер ограбил 20 гаражей благодаря интернету и собирал замки как трофеи