В Мурманске и Мончегорске прошел авиапарад

СЕГОДНЯ 15:32 2019-05-09T17:04:57+03:00

Самолеты и вертолеты прошли в диапазоне высот от 200 до 600 метров. Фото: Игорь Громов.

Уже на земле в честь празднования 9 мая были развернуты Знамя Победы и Георгиевская лента [фото, видео]

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Авиационную часть парада Победы в Москве отменили из-за непогоды, в Мурманской области же все прошло как по нотам. Причем пролет состоялся не только в столице Заполярья, но и в Мончегорске.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/707826" frameborder="0"></iframe> Пролет авиации 9 мая над Мончегорском.Видео: Даниил Лаврентьев

Напомним, программу празднования власти региона оставили без изменения, и большинство читателей «КП» - Мурманск» поддержали это решение.

– В воздушном параде, который проведен над Мурманском впервые в нынешнем тысячелетии, были задействованы 16 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО Северного флота. А именно: Ми-8, Ка-27, Ил-20, Ан-26, Ил-38, Ту-142, Су-25 УТГ, Су-33, Миг-29К, Су-24М и МиГ-31, – рассказал «КП» начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.

Фото: Надежда Пархоменко.

Всего в параде приняли участие более 830 военнослужащих, еще 570 человек задействовали в другом торжественном марше, который прошел в Североморске.

Шествие в Мончегорске стартовало на главной площади, после чего колонна вышла на проспект Металлургов. Здесь местные школьники и студенты развернули масштабную Георгиевскую ленту.

Фото: tv21.ru.

В Мурманске отдали предпочтение точной копии Знамени Победы. Более подробный материал с празднования 9 мая в столице Заполярья будет опубликован на нашем сайте в ближайшее время.

Бессмертный полк в Мончегорске.Видео: Геннадий Чесноков.

ИСТОЧНИК KP.RU