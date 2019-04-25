Алексей Веллер про мурманских моряков в Кабо-Верде: «Дай Бог, чтобы они вернулись в декабре!»

- Теперь они уже никогда не захотят выйти в рейс! Ни-ког-да!

Так судачат мурманские моряки о своих коллегах, застрявших в Кабо-Верде. И неудивительно, Наверное, все знают печальную историю с командой сухогруза «Eser». Если нет, напомним: моряки, нанятые в Мурманске сомнительной компанией, попали в передрягу у берегов Африки.

На заходе в порт Прая государства Кабо-Верде, при обыске, среди судового груза неожиданно для команды нашли... рекордную партию кокаина. Вот уже почти 3 месяца наши земляки сидят в тюрьме "Сан-Мартинч" города Прая.

Помочь мурманчанам взялся депутат Госдумы Алексей Веллер. Благодаря его поддержке собрали деньги (миллионы рублей) на адвоката. Недавно Алексей Борисович побывал в Кабо-Верде и 3 часа пообщался с застрявшими там северянами. 25 апреля он поделился впечатлениями на встрече с родственниками в Мурманске.

Юрист с богатой фантазией

Так выглядит тюрьма, ставшая домом для мурманчан на ближайшие месяцы. Фото: пресс-служба мурманской мэрии

- На днях мы заключили контракт с адвокатом. Он производит очень благоприятное впечатление. У него большой опыт ведения подобных дел, связанных с наркотиками. Надо сказать, что большинство осужденных в этой тюрьме Кабо-Верде отбывают наказание именно за это правонарушение, - сообщил депутат.

А вот позиция адвоката Алексею Борисовичу не понравилась. В настоящий момент юрист «продавливает» версию, что мурманчан якобы заставили грузить наркотики на судно агрессивные ребята с автоматами.

На самом деле тюки с кокаином спрятали, скорее всего, в балластном отсеке. И сделали это иностранные наемники, причем задолго до того, как на судно ступила мурманская команда.

- Они настаивают на своей полной и безоговорочной невиновности! - подчеркнул Алексей Борисович.

При этом сам парламентарий держит нейтралитет. Воздерживается от суждений об их причастности.

- Я сказал нашим морякам: вырабатывайте себе юридическую позицию. В случае признания вины мы предусмотрели план «Б» - депортация на Родину с отбыванием наказания здесь, - отметил Алексей Веллер.

Родственники застрявших в Кабо-Верде северян редко получают шанс поговорить с ними по телефону.

Надежда, что этого не произойдет, еще теплится. На хороший исход указывает «троица» благоприятных факторов.

С надеждой, но без иллюзий

Депутат Госдумы не вполне согласился с позицией иностранного адвоката по вопросу наших моряков.Фото: Виктор КОСТРОВ

Как раз сейчас государство Кабо-Верде хочет дипломатически сблизиться с Россией. Их министр иностранных дел готовится к визиту в нашу страну. Во-вторых, переговоры Алексей Веллера с парламентарием Кабо-Верде прошли в позитивном, полуформальном ключе.

- Зла никто не держит! Все направлено на укрепление связей между двумя государствами, - заметил экс-мэр Мурманска.

Встреча Алексея Веллера с парламентарием Кабо-Верде прошла успешно. Фото: пресс-служба мурманской мэрии

Ну и наконец, неожиданно выяснилось, что Алексей Борисович учился на одном факультете с парламентарием Кабо-Верде. В общем, держим пальцы крестиком, но до возвращения наших земляков в Мурманск еще далеко.

- Не питайте иллюзий. Дай бог, чтобы они вернулись в декабре! - заметил Алексей Борисович.

Тюремное богатство

Мурманским морякам трудно поладить с местными заключенными. Фото: пресс-служба мурманской мэрии

Во время встречи с бывшим мурманским мэром моряки отметили 4 главные проблемы. Еда (только рис, бобы и кукуруза), лекарства (их не достать), условия (окна настежь, сквозняки, простуда) и разделенность (мурманчане сидят не друг с другом, а с местными уголовниками). Первые две проблемы решить не так трудно.

- Мы решили положить каждому моряку по 200 долларов на личный электронный счет, - с улыбкой продолжает Алексей Борисович. - Самый сложный вопрос: доставка медикаментов и оказание медпомощи за пределами тюрьмы. Сейчас посольство подбирает специального человека, русскоговорящего, из числа местных жителей. Он будет навещать моряков в тюрьме и решать такие вопросы в оперативном порядке, за отдельное финансовое вознаграждение. В том числе, приносить хорошие телефонные карточки, городские. По тюремным связь длится всего 2 минуты и она плохого качества, хотя стоят они столько же.

С другими препонами все сложнее. Сидеть вместе северянам не разрешат, таков закон тюрьмы. Так что с местными «зэками» придется как-то налаживать контакт. А они ребята не сахар - конфликты уже бывали.

Напоследок несколько слов о тюрьме "Сан-Мартинч", где томятся наши земляки. Находится она в пустыне за городом. Алексей Велер отметил идеальную чистоту во всех помещениях. Да и международные наблюдатели не раз отмечали высокий уровень тюрем в Кабо-Верде.