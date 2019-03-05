«Русская Арктика» отмечает Год бухты Тихой

Ровно 90 лет назад, 5 марта 1929 года, Совет народных комиссаров СССР утвердил план экспедиции на Землю Франца-Иосифа. Цель - создание первой полярной станции на архипелаге. Свое название она получила благодаря бухте Тихой, на берегу которой расположилась.

Уже в августе 1929 года проект был успешно осуществлен, необходимые для организации экспедиции средства - 207 тысяч рублей поступили из резервного фонда Совнаркома.

- Станция стала первым поселением на архипелаге. Полярники вели здесь работы по метеорологии, гидрологии, исследовали ионосферу и космическое излучение, - сообщает пресс-служба властей Поморья.

Участники первой зимовки полярной станции «Бухта Тихая». Фото: минприроды Архангельской области.

В состав первой группы зимовщиков вошли 7 человек: начальник станции, гидрометеоролог Петр Илляшевич, геофизик Георгий Шашковский, врач Борис Георгиевский, радист Эрнест Кренкель, механик Михаил Муров, повар Владимир Знахарев и каюр Алексей Алексин.

В национальном парке «Русская Арктика» 2019 год объявлен Годом бухты Тихой. В рамках памятной даты планируется выпустить юбилейную тематическую почтовую марку и конверт. А в архангельском музейном комплексе откроется выставка, посвященная 90-летию со дня основания полярной станции «Бухта Тихая».

- Сегодня в прекрасно сохранившемся с советских времен полярном поселке расположена сезонная полевая база национального парка, проведена очистка территории, обустроена сеть экологических троп, открыто самое северное в мире почтовое отделение, сувенирный магазин, - подчеркивают в правительстве. - Сотрудники парка сохраняют исторические здания и образцы техники первой половины 20 века, проводят реставрационные работы.

Есть здесь и своя небольшая музейная экспозиция на базе временного фондохранилища находок, собранных в бухте за весь период существования особо охраняемой природной территории.