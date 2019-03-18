2019-03-18T18:29:54+03:00
Фотоконкурсы

«Комсомолка» поздравила победительниц конкурса «Красавицы в погонах из Мурманской области»

Прекрасные представительницы Росгвардии и ГИБДД посетили нашу редакцию
Екатерина КОНОТОП
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Наши прекрасные дамы с радостью позировали на фоне яркого "комсомольского" баннера.Наши прекрасные дамы с радостью позировали на фоне яркого "комсомольского" баннера.Фото: Виктор КОСТРОВ
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- За меня голосовала вся страна! Я сама с Сахалина и пожила много где перед тем, как оказаться в Мурманске. Каждый день мне звонили знакомые и говорили, что уже проголосовали. Очень приятно было иметь такую поддержку от близких, - призналась в нашей редакции лейтенант юстиции Татьяна Смыгина.

Наша победительница - красавица Татьяна Смыгина. Фото: Виктор КОСТРОВ

Наша победительница - красавица Татьяна Смыгина.Фото: Виктор КОСТРОВ

За сотрудницу Росгвардии действительно было отдано рекордное количество голосов – 14 421 «сердечко» загорелось под фотографией Татьяны на нашем сайте.Не сильно отстали от нее и соперницы, которые также 15 марта побывали в гостях у «КП»-Мурманск». Лейтенант полиции, инспектор ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Мурманску Наталья Гуляева, завоевавшая почетное «серебро», набрала 10 906 голосов, а старший лейтенант полиции, инженер-программист регионального отделения информационного обеспечения УГИБДД УМВД России по Мурманской области Диана Адуенко 8 116 голосов. Все девушки признались, что боролись за победу до последнего и подключали всех своих знакомых.

Почетное "серебро" нашего конкурса у Натальи Гуляевой. Фото: Виктор КОСТРОВ

Почетное "серебро" нашего конкурса у Натальи Гуляевой.Фото: Виктор КОСТРОВ

Коллектив «КП» в свою очередь поблагодарил девушек за участие в конкурсе и поздравил с прошедшим Международным женским днем, к празднованию которого и был приурочен фотоконкурс на сайт.

Диана Адуенко - обладательница третьего места. Фото: Виктор КОСТРОВ

Диана Адуенко - обладательница третьего места.Фото: Виктор КОСТРОВ

И, конечно же мы не смогли отпустить наших прекрасных дам без подарков: призеры конкурса «Красавицы в погонах из Мурманской области» получили сувениры от «КП», вкуснейшие только с пылу с жару подарки от наших партнеров «Осетинские пироги в Мурманске» и дизайнерские букеты от Цветочного ателье «Галерея», созданные специально для Татьяны, Натальи и Дианы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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