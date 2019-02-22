Конкурс «КП»-Мурманск»: Выбираем красавицу в погонах-2019

На этих девушек можно смотреть часами - статные, обворожительные и к тому же в форме! Они каждый день трудятся на благо нашей с вами безопасности и заслуживают внимания. В преддверии Дня защитника Отечества «Комсомолка» решила показать своим читателям красавиц, которые зачастую остаются в тени. Если инспектора ГИБДД еще можно увидеть на дорогах города, то с ее коллегами из МВД, СКР и ФСИН это не так просто.

Сегодня мы объявляем фотоконкурс и предлагаем выбрать среди его прекрасных участниц ту, что достойна звания «Красавица в погонах-2019».

Если вы не можете определиться, точно также как и мы, спешим сообщить – голосовать можно сразу за несколько девушек и каждые 24 часа! Итоги подведем символично, в Международный женский день.

Три победительницы, которые наберут больше всего «лайков» на нашем сайте, получат дипломы и памятные подарки.

Напомним, в 2018 году победительницей фотоконкурса стала Яна Васькова - лейтенант полиции из Полярных Зорь.