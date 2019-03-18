Победитель Чемпионата мира по ледяному плаванию установил рекорд в Мурманске

К этому событию готовились больше года, а прошло все за три дня. В Мурманске с 15 по 17 марта шли сразу два крупных соревнования: третий Чемпионат мира по ледяному плаванию и первый Кубок Арктики по ледяному плаванию. Ради них в столицу Заполярья съехались сразу 400 (!) спортсменов со всего земного шара. Каждый из них доказал, что возможности организма человека безграничны.

«Смогу ли я? Узнаем»

Для тех, кто вдруг пропустил уникальные заплывы, которые все три дня показывали в режиме онлайн (а на трибунах у Семеновского озера всегда было многолюдно), напомним, что спортсмены покоряли воду, температура которой была всего около 0 или +2-3 градуса. И мало чем отличалась от температуры воздуха, которая тоже стремилась к нулю.

- Я в таких условиях плаванию впервые, - рассказывает спортсмен из Марокко Хассан Барака. – Да и вообще в Мурманске впервые. До этого бывал в Москве, плавал в Байкале. Здесь очень нравится, хочу отметить организацию. Для меня это проверка своих возможностей. Смогу ли я? Узнаем.

В непростых действительно арктических условиях пловцам надо было преодолеть разные дистанции от 50 метров до километра. На финише они умудрялись махать и улыбаться зрителям, хотя на самом деле тело их было сковано холодом. Ведь до основных заплывов они тренировались все в той же ледяной воде. И это уже изрядно било по самочувствию.

Не все спортсмены выдержали такое испытание. Так, сразу после открытия чемпионата на дистанцию в 500 метров вышел немец Криштоф Вандраш. Но финишировать он не смог: во время одного из разворотов он случайно хлебнул воды и не смог дышать. Помощь спасателей не понадобилась, но пловцу пришлось прекратить соревнование и отдышаться.

Температура воды в Семеновском озере на время соревнований была около нуля градусов. Фото: Надежда ПАРХОМЕНКО

Спасение не утопающих

Некоторых участников спасатели доставали из воды, ведь они не могли выйти сами. За здоровьем каждого пристального следили врачи, а помогали вернуться к жизни волонтеры.

Одна из них рассказала, как выглядел чемпионат глазами тех, кто помогал его проведению. Девушка получила приглашение в команду волонтеров буквально ночью.

- В 8 утра я уже была в «Лапландии», и меня быстро проинструктировали о том, как правильно отогревать пловцов, как определить степень переохлаждения. И работа понеслась! – рассказала девушка о своей работе на странице в «ВКонтакте» «Гениальное просто» (мы сохранили авторский стиль). - И это была реально работа, слова «обтирать спортсменов полотенцами» на самом деле значили полоскать в горяченной воде большие банные полотенца и отжимать их, (на это сил хватало в основном у наших мужчин), и потом оборачивать ими окоченелых спортсменов (этим в основном занималась женская половина команды). Полотенца остывали буквально за полминуты, поэтому в душевой был организован непрерывный конвейер, пловцы поступали сразу по несколько человек, работа кипела! Некоторых пловцов приносили на носилках, они настолько промерзали в ледяной воде, что после заплыва не могли ходить. Некоторых доставали из воды до окончания прохождения дистанции, если видели, что спортсмен уже не в состоянии продолжать плыть. Шутка ли - 1000 метров в ледяной воде!

Некоторым спортсменам понадобилась помощь спасателей и врачей после заплывов. Фото: Надежда ПАРХОМЕНКО

Впрочем, в целом и чемпионат, и кубок прошли на позитивной ноте, когда спорт стал выше политики. Пловцы много улыбались и даже устроили на Семеновском озере заплыв.

Победа с рекордом

Чествовали спортсменов каждый день соревнований. Но главное награждение (ведь победители и призеры стояли в самом центре Мурманска), прошло в минувшую субботу на Пяти Углах.

Третье место по итогам Чемпионата мира занял наш земляк – Владислав Сапожников. «Серебро» - у голландца Фергила Хестермана. А вот абсолютным чемпионом стал болгарин Петар Стойчев. Причем он не только выиграл чемпионат, но и поставил новый мировой рекорд на дистанции 1000 метров – 12:10:81 минут.

Вреди женщин «бронзу» чемпионата взяла Ханна Бакуняк из Польши, «серебро» - Киара Доран из Италии. Победителем стала Алис Фатум из Германии.

По итогам Кубка Арктики спортсменов награждали по итогам всех заплывов. Это 50 метров вольным стилем, брассом и баттерфляй, 200 и 500 метров вольным стилем, 1000 метров брассом. Мурманчанин Владислав Сапожников на последней дистанции стал серебряным призером Кубка Арктики, а первое место взял в дистанции на 200 метров вольным стилем.

Четвертый чемпионат мира по ледяному плаванию пройдет через два года, и не в Мурманске.

Какой город примет соревнования, со сцены во время праздника объявил президент Международной ассоциации ледяного плавания Рэм Баркай.

- Чемпионат пройдет в Польше, городе Катовице! – объявил Рэм Баркай, чем вызвал искреннюю радость команды из Польши.

Катовице находится на юге стран. Выхода к морю город не имеет, но в нем есть несколько горных рек.

Впрочем, в Мурманске не сомневаются, что чемпионат еще вернется в столицу Заполярья.

– Давайте все вместе поблагодарим наших гостей, которые прибыли на соревнования из 32 стран мира и различных городов России. Для нас особенно ценен тот факт, что Мурманск стал настоящим центром ледяного плавания для всего мирового сообщества, - обратился со сцены к гостям праздника депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Веллер.