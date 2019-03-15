"Олимпиаду - в Мурманск": открылся третий Чемпионат мира по ледяному плаванию

По кромке Семеновского озера свалены огромные куски льда. По ним можно судить о толщине корки, что сковала водоем на зиму. Раньше времени его частично освободили ради особенных соревнований. Во льду вырезали бассейн длинной 25 метров, чтобы воду в нем «вскипятили» участники третьего Чемпионата мира по ледяному плаванию и первого Кубка Арктики по ледяному плаванию.

Рыбалку пока отложим

Судьба Мурманска в этом виде спорта не так уж проста. Все время приходится отстаивать право города принимать у себя спортсменов-моржей. Один из главных конкурентов столицы Заполярья - Тюмень. Но все-таки именно у нас этой весной встретились 400 спортсменов из 32 стран, которые решили проверить свои силы.

По русской традиции делегации приветствовали румяными караваями.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Торжественное открытие Чемпиона и Кубка состоялось 15 марта. Пока у бассейна шла церемония и чествовали спортсменов, возле лодочной станции бегали лыжники. А чуть в стороне рыбачит мужчина.

- Улов-то есть? Наверное, всю рыбу пловцы распугали.

- Пока ни одной рыбки не поймал. Но надеюсь, - ворчит мужчина.

Мужественные, сильные, красивые люди

Первый Чемпионат мира по ледяному плаванию проходил в Мурманске в 2015 году, второй - состоялся в 2017-м в немецком городе Бургхаузен.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Открывается церемония выходом представителей каждой страны-участницы с национальным флагом, чуть спустя по той же дорожке идут русские красавицы с хлебом и солью.

- Сегодня, наконец, наступил день, к которому мы шли больше года. Вы мужественные, сильные, красивые люди, - обратился к участникам глава администрации Мурманска Андрей Сысоев. - В эти весенние дни вы почувствуете тепло мурманчан. Легкой вам воды Семеновского озера. Пусть победит сильнейший.

Кстати, желали пловцам еще и быстрой воды. Только теплой не желали - все-таки не за ней приехали гости из разных стран на краешек Земли.

По итогам соревнований будут выявлены сильнейшие пловцы для формирования сборных команд муниципалитетов и регионов (для участия в юбилейном праздновании 200-летия открытия Антарктиды).Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Температура воды менее 0,5 ° - рекордно низкая.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Это такая честь принимать в гостях тех, кто сегодня покажет, что возможности человека безграничны. Выражу уверенность, что Чемпионат мира по ледяному плаванию станет надолго главным зимним праздником Мурманской области, - рассказала губернатор Марина Ковтун.

Важную мысль выразил основатель ледяного плавания, спортсмен из ЮАР Рэм Баркай. Для него и Чемпионат, и Кубок особенно важны, ведь это шаг на пути к большой мечте.

- Мы бы хотели видеть ледяное плавание олимпийской дисциплиной, - поясняет Рэм. - Может, следующая зимняя Олимпиада пройдет в Мурманске? Мы запомним, что именно Мурманск принял у себя гостей.

Официальные талисманы Чемпионата - белек, он же детеныш тюленя, и белый медвежонок.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Вскипятить воду

Температура воды около 0 градусов, воздуха - около -5. Для спортсменов - тепло, хотя многие из них к холоду не привыкли, и мурманская весна для них словно настоящая суровая зима. Например, для гостей из ЮАР и Марокко.

Конечно, это не значит, что такие спортсмены плавали только в теплой воде. Вода в океане даже у африканского побережья может доходить до +6. Но, если уж совсем хочется холода, то каждый придумывает свой способ закаляться. Одни пловцы сидят в холодильниках для мяса, другие в бочках со льдом.

К заходу в воду все готовятся по-своему. Одни хлопают себя по телу, чтобы разогнать кровь, другие делают небольшую зарядку или растирают кожу. По команде спортсмены снимают одежду, по команде заходят в воду. Звучит свисток, и начинается самое интересное. Брызги летят в журналистов и спасателей. Метр за метром пловцы отвоевывают пространство. Кожа моментально краснеет от холода, дышать тяжело.

Многие иностранные атлеты уже не в первый раз в Мурманске, по их заверениям в столице Заполярья они чувствуют себя как дома.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Для болельщиков и всех любителей экстремального вида спорта изготовлены сувениры. Фото: администрация Мурманска.

За тем, как быстро плывут участники соревнования, судьи следят очень пристально. И даже не из-за надежды на новые рекорды. Просто если кто-то будет идти слишком медленно, его остановят. Ведь будет риск, что человеку станет плохо, и он даже может погибнуть. Например, дистанцию в 500 метров надо преодолеть за 12 минут. Впрочем, многим понадобилось всего половина этого времени.

У соревнований оказались подводные камни. Например, один из спортсменов во время разворота хлебнул воды и из-за этого почти выбыл из гонки. Некоторые бодро стартовали, но потом теряли силы. Были и те, кого из воды почти доставали, так много сил отдавали они на дистанции. Под руки обессиленных спортсменов вели к бочке с теплой водой.

Специалисты постоянно готовы оказать помощь.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

За три дня соревнований, а закончатся они только в воскресенье, 17 марта, - спортсмены покажут вольный стиль, баттерфляй и брасс на самых разных дистанциях от 50 метров до километра. Женщины соревнуются отдельно от мужчин.

Награждения будут идти каждый день, но 16 февраля, в 19.00 на Пяти Углах пройдет большой праздник в честь соревнований, а также церемония награждения абсолютных победителей и призеров Чемпионата.