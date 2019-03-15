Порноактриса Елена Беркова хочет поучаствовать в выборах губернатора Мурманской области

Говорить о политической карьере Елене Берковой не в первой. Мурманчанка, которую многие знают как участницу "Дома-2" и порноактрису, в свое время хотела стать мэром Сочи (причем в то время она была беременна), а потом замахнулась на пост президента России.

На носу новая предвыборная гонка - в сентябре этого года станет известно имя нового губернатора Мурманской области. И 34-летняя Елена Беркова задумалась, а не возглавить ли ей регион.

- Мы уже давно рассматриваем и обсуждаем это вариант с моей командой, - рассказала Беркова паблику в "ВКонтакте" "Регион 51".

Елена Беркова на 29-м российском кинофестивале "Кинотавр".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В своем Instagram она спросила северян, какие проблемы их волнуют и что им не нравится в жизни родного края.

- Какие трудности в городе, бытовые, социальные? Как с детсадами, школами, жильем, соцуслугами, больницами, дорогами, дотациями, налогами? Как с транспортом? Делитесь всем, что волнует вас в вашем городе. Пишите в комментариях и хорошее, и плохое. Что беспокоит? О чем голова болит. Хочу подробно вникнуть в жизнь Мурманска, - написала порноактриса.

berkova Ребята, давно хотела узнать, а есть кто из моего родного города Мурманска? Как у вас там дела? Как живете??? Какие трудности в городе, бытовые, социальные? Как с дет.садами, школами, жильём, соц.услугам, больницами, дорогами, дотациями, налогами...? Как с транспортом? Делитесь всем, что волнует о вашем городе. Пишите в комментариях и хорошее и плохое. Что беспокоит? О чем голова болит. Хочу подробно вникнуть в жизнь Мурманска. Не стесняйтесь! Я с вами! Всегда Ваша, Елена Беркова #беркова #мурманск #город #берковамурманск #еленаберкова

Напомним, на днях сайт "Мурманская область" включил Елену Беркову в список самых известных людей Заполярья.

Актриса была пять раз замужем, воспитывает 10-летнего сына, а в свое время была судима по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ). Помимо съемок в фильмах для взрослых мурманчанка пробовала петь. И даже записала несколько синглов и снялась в клипах других исполнителей, например, группы «Мин Нет».