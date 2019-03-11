Елену Беркову внесли в список самых знаменитых людей Мурманской области наравне с Андреем Малаховым

СЕГОДНЯ 17:32 2019-03-11T17:32:05+03:00

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Жизнь многих знаменитостей связана с Мурманской областью. Например, Михаил Пуговкин играл в театре Северного флота, а Леонид Куравлев жил в поселке Зашеек. Общими корнями с такими людьми стоит гордиться. Но иногда северяне добиваются популярности окольными путями.

Например, мурманчанка Елена Беркова заявила о себе на проекте "Дом-2", а затем ушла в порноиндустрию. Заслуги сомнительные, но их хватило, чтобы на сайте "Мурманская область" Елену Беркову накануне ее дня рождения (11 марта ей исполнилось 34 года) включили в список известных уроженцев Кольской земли. Ее имя теперь стоит между двумя хоккеистами: Владимиром Антиповым и Дмитрием Власенковым.

В списке также есть Алексей Гоман, Андрей Малахов, Лариса Круглова, Павел Новиков, Евгений Рудин (Dj Грув) и другие.

Многих северян такое упоминание имени Елены Берковой возмутило. Тем более, что некоторые сочли сайт официальным при правительстве Мурманской области. Однако оказалось, что им владеет частное лицо.

Напомним, в свое время порноактриса заявила, что хочет баллотироваться в президенты страны. А ранее она пыталась стать мэром Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU