Чемпионат мира и Кубок Арктики по ледяному плаванию 2019 в Мурманске: программа соревнований

400 спортсменов в 17 возрастных категориях, 8 эстафетных командах и из 33 стран мира в течение трех дней будут показывать свои умения в ледяном плавании в Мурманске. С 15 по 17 марта 2019 года столица Заполярья во второй раз принимает уникальный Чемпионат мира по ледяному плавания. Первый состоялся в 2015 году, а второй в 2017-м в немецком городе Бургхаузен (Бавария). И вот он возвращается и, более того, дает старт новому соревнованию – I Кубку Арктики по ледяному плаванию для участников из России.

15 марта, пятница

07.00-10.00 – медицинский осмотр пловцов и допуск к участию в соревнованиях.

09.00-11.00 – заплывы на 1000 м (III Чемпионат мира по ледяному плаванию)

11.30-12.00 – церемония открытия (Семеновское озеро)

I Кубок Арктики по ледяному плаванию (Семеновское озеро)

12.10-14.30 – заплывы на 500 м в/с

14.30-15.30 – заплывы на 100 м брасс

15.30-17.00 – заплывы на 200 м в/с

17.00-17:30 – эстафета 4 х 50 м в/с

17.45-18.15 – церемония награждения победителей и призеров (площадка перед «Лапландией»)

16 марта, суббота

III Чемпионат мира по ледяному плаванию (Семеновское озеро)

7.00-12.00 – медицинский осмотр пловцов и допуск к участию в соревнованиях

9.00-16.00 – заплывы на 1000 м

19.00-21.00 – праздничная программа и церемония награждения абсолютных победителей и призеров (площадь Пять Углов)

21.00-22.00 - церемония награждения победителей и призеров (лобби-зал отеля «Азимут», 2 этаж)

17 марта, воскресенье

I Кубок Арктики по ледяному плаванию (Семеновское озеро)

10.00-11.00 – заплывы на 50 м брасс

11.10-12.00 – заплывы на 50 м баттерфляй

12.10-13.30 – заплывы на 50 м вольный стиль

14.00–15.00 – командная эстафета 4 х 250 м (3 Чемпионат мира по ледяному плаванию)

15.30-17.00 – праздничный концерт и церемония награждения победителей и призеров (актовый зал «Лапландии»)