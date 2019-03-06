Самым быстрым и стабильным оператором в Мурманской области оказался «МегаФон»

В Мурманске 5 марта состоялась конференция «MegaCompetence», на которой представили результаты масштабного исследования, касающегося качества мобильной связи в регионе.

Эксперты аналитического агентства TelecomDaily в конце февраля проехали по мурманским улицам более 120 километров на специально оборудованном автомобиле – в салоне закрепляют мобильные телефоны, которые осуществляют постоянную загрузку файлов.

Фото: «МегаФон».

Машина проезжает по основным магистралям через ключевые точки города, в том числе и через те, где проходят массовые мероприятия.

– На протяжении 12 лет мы исследуем качество услуг связи в России, и в 2019 году Заполярье стало 6 регионом, где побывали наши специалисты. Показатели, которые мы получили здесь, находятся на очень хорошем уровне, если сравнивать с общероссийскими. Более того Мурманск может смело войти в ТОП-10 городов по итогам года, – рассказал журналистам генеральный директора агентства Денис Кусков.

Фото: TelecomDaily.

Он отметил, что отличительная черта Мурманска – это равномерное покрытие города связью. Причем сеть уверенно демонстрирует высокий уровень скорости мобильной передачи данных. Так, самым быстрым оператором в Мурманске со скоростью 40,1 Мбит/с был признан «МегаФон».

Владимир Чуйко.Фото: Анна СТЕПАНОВА

– Очень приятно, что мы продемонстрировали лучшее показатели и по максимальной скорости - 232 Мбит/с, – отмечает директор мурманского регионального отделения компании «МегаФон» Владимир Чуйко. – Наибольший объем трафика проходит к нам через сети четвертого поколения, на это приходится работать: «Мегафон» постоянно наращивает возможности сетей, контролирует работу базовых станций. И при таком серьезном ресурсе мы постоянно инвестируем. Например, с сентября по настоящее время мы уже развернули 120 станций LTE, и собираемся продолжать.

Фото: TelecomDaily.

Еще одна важная задача операторов, помимо совершенствования технического оснащения, – найти подход к каждому своему абоненту.

– Конкуренция, присутствующая среди операторов в Мурманской области, не позволяет компаниям расслабляться и сбавить обороты. Это хорошо для клиентов, которые рассчитывают на качественное предоставление услуг, – объясняет Денис Кусков.

Влад Титов.Фото: Анна СТЕПАНОВА

Как привлечь к себе новых абонентов, и какие принципы используются при формировании репутации компаний на конференции рассказал автор практического курса по комьюнити-менеджменту Влад Титов. Он продемонстрировал участникам «MegaCompetence» успешные кейсы, которые помогают продвижению брэндов.

Некоторые из них уже давно успешно используются и в Мурманске. Напомним, в 2014 году в Ледовом дворце «МегаФон» построил специальную площадку, на базе которой организовал первый открытый турнир по популярной сетевой игре World of Tanks.