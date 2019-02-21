2019-02-21T17:28:11+03:00
Досуг

Как поморы будут зиму в Архангельске провожать?

Масленица - древнеславянский праздник, символизирующий проводы зимы и ожидание весны
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Масленица - древнеславянский праздник, символизирующий проводы зимы и ожидание весны. Фото: Дмитрий Бастет (национальный парк «Кенозерский»).Масленица - древнеславянский праздник, символизирующий проводы зимы и ожидание весны. Фото: Дмитрий Бастет (национальный парк «Кенозерский»).
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В Архангельской области идет подготовка к Масленице. В разных районах региона пройдут веселые и шумные народные гуляния с сытными застольями, играми и песнями, катаниями на лошадях и с ледяных горок, прыжками через костер и сжиганием соломенного чучела зимы.

Блинные игры и забавы

В Туристско-информационном центре Архангельской области нам рассказали о самых интересных праздничных мероприятиях, которые пройдут в районах области.

Музей под открытым небом «Малые Корелы» приглашает 10 марта на большой праздник «Поморскую Масленицу». «Медвежья забава», «Столбы», «Целовальник», хороводы и игры с Петрушкой, катание на лошадях - все это будет ждать посетителей музея.

Начнется праздник на центральной площади с шествия масленичного поезда и выпекания Большого масленичного блина диаметром более полуметра. Для мужественных и бесстрашных участников «Поморской Масленицы» проведут кулачные бои, взятие снежного городка и Большой снежной крепости, для самых ловких и выносливых - покорение ледового столба, увенчанного ценными подарками.

А в преддверии масленичной недели музей приглашает взрослых и детей на интерактивную экскурсию «Широкая Масленица», в ходе которой они вспомнят традиции каждого дня масленичной недели, узнают, какие блины выпекали в северных деревнях, и попробуют сыграть в старинные блинные игры и забавы. Масленичные экскурсии пройдут с 18 февраля по 9 марта.

Филиал музея в Архангельске проведет для детей младшего и среднего школьного возраста интерактивную экскурсию «Масленица на Псковском проспекте» в музейном комплексе «Дом коммерческого собрания» (пр. Чумбарова-Лучинского, 38). На ней дети узнают о традициях празднования Масленицы в дореволюционном Архангельске и своими руками изготовят книгу рецептов «Блины на каждый день».

Не все коту Масленица

Архангельский Снеговик и Госпожа Масленица приглашают ребят в Соломбалу на праздник «Не все коту Масленица». Посетителей Волшебного дома ждут дары и угощения румяными блинами. Кроме того, детям расскажут кто такой Ком и почему первый блин всегда ему, и как на Руси Весне помогали Зиму прогнать.

Кенозерский национальный парк приглашает 10 марта в деревне Вершинино отметить Масленицу в духе северных традиций. В программе праздника - шествие по деревне, всеобщее вязание чучела, масленичные забавы - кулачные бои, штурм снежной крепости и народные игры. Для гостей парка специально подготовили весенний тур с 8 по 10 марта «Хоть себя заложи, а масленицу на Кенозере проводи!».

Всю неделю с 4 по 10 марта в Пинежском районе вокруг поселка Пинега, по близлежащим деревням и селам, будет курсировать «Масленичный поезд» с играми да забавами, а в воскресенье Масленица будет всех ждать в Пинеге на обновленной набережной.

Традиционные масленичные гулянья 10 марта пройдут на территории Лесного отеля «Голубино», в «самое красивой деревне России» Верколе и на родине Иоанна Кронштадтского селе Суре. В районном центре Карпогорах на главной сцене - представление со скоморохами, Зимой, Весной и Масленицей. На «игровой» площадке мужчинам предложат показать свою молодецкую удаль - помериться силой, расколоть дрова и покидать гирю. В завершении праздника всех собравшихся ждет обряд сжигания Масленицы.

Торт из блинов

В Вельском районе разработали специальный гастрономический тур «Масленица - блинный рай». Программа двухдневного тура насыщенная и «сытная». Помимо посещения основных достопримечательных мест, гости смогут испробовать множество блинных блюд - блины ажурные и поморозные блины, пежемские блины с припеком, блины северные с брусникой и блинный торт.

10 марта Холмогорский район приглашает всех, кто хочет проводить зимушку-зиму и хорошо провести время. В селе Холмогоры у центра культуры «Двина» пройдет праздник «Масленичный круговорот на гулянье народ зовет» с катанием на лошадях, конкурсом снежных скульптур, играми и концертом. На родине Ломоносова у Дома культуры состоится уличное гулянье с играми и конкурсами «Как народ зиму провожал и весну встречал».

Онежский и Устьянский районы также готовят «масленичную» программу. В поселке Октябрьский в Устьянах на театральной площади будут угощать румяными блинами с пылу-жару, состязаться в ловкости и кататься на лошадях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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