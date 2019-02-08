2019-02-08T17:35:15+03:00
Фотоконкурсы

Ползком к победе: «Комсомолка» объявляет конкурс на лучшее фото

Победителей объявим 11 марта
Анна СТЕПАНОВА
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Загружай, участвуй, побеждай!Загружай, участвуй, побеждай!Фото: Олег ФИЛОНОК
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Сантиметр за сантиметром маленькие спортсмены движутся к победе и наконец-то заветная черта! Рядом с ними на четвереньках ползут родители, маня к финишу любимой игрушкой. В девятый раз «Комсомольская правда» - Мурманск» провела забег в ползунка в конце января. 26 числа в «Арктике собралось больше 150 маленьких участников.

Смех, улыбки и только положительные эмоции. Чтобы запечатлеть их мы пригласили на мероприятие фотографов - настоящих профессионалов своего дела. Сделанные ими снимки, всегда можно посмотреть в группе чемпионата «Карапузы, на старт!».

Естественно, родители, дедушки и бабушки тоже делали фото своих чад, поэтому мы решили объявить конкурс!

Присылайте нам любимое фото с чемпионата на электронный адрес web@kpmk.ru, или через сообщения нашей группы во «ВКонтакте». Голосуйте за него на сайте, подключайте своих друзей и знакомых, и выигрывайте подарки.

Напомним, вы также можете загрузить снимок через специальную форму, представленную ниже. В заявке необходимо указать имя, фамилию и контактные данные участника фотоконкурса. А небольшая история к снимку лишь добавит шансов на победу.

Итоги голосования подведем 11 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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