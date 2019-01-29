«Карапузы, на старт!»: в Мурманске определены самые быстрые малыши

Самые веселые, позитивные, красивые и счастливые - все это наши прекрасные участники 9-го ежегодного конкурса «Карапузы, на старт!», который проводит газета «Комсомольская правда» - Мурманск». В эту субботу уникальное соревнование собрало в «Арктике» более 150 участников в возрасте от 6 месяцев до 3 лет.

Лучшие из лучших

Маленькие спортсмены состязались в 3-х возрастных категориях, в каждой из которых были выбраны победители и обладатели призовых мест. Этот год можно назвать победным для девочек, ведь они взяли «золото» во всех номинациях.

11-месячная Ева в леопардовом одеянии стала такой же быстрой, как этот зверь. Фото: Надежда Пархоменко.

Ева Сагитова стала лучшей среди самых юных участников, от 6 месяцев до 1 года, Тимур Зайцев занял 2-е место, а Владимир Бихнер - 3-е.

Анастасия Кузнецова преодолела дистанцию в 10 метров за 11 секунд.Фото: Антон ЗАБИРОВ

Анастасия Кузнецова завоевала «золото» в группе ребят от 1 года до 2 лет, а «серебро» и «бронза» у Антона Мясникова и Артема Зайцева соответственно.

Самой взрослой победительнице нашего забега Дарье Пановой 2 года и 9 месяцев. Фото: Надежда Пархоменко.

Дарья Панова стала лучшей среди девочек, которым уже исполнилось 2 года, но трех еще нет. Здесь и 2-е с 3-м местом стали «девчачьими» - их завоевали Екатерина Ясюкевич и Мирослава Копылова. А вот Максим Матющенко победителем хоть и не стал, но завоевал другой титул - самый маленький участник.

Будущий читатель «Комсомолки» увлеченно наблюдает за происходящим на дорожках.Фото: Олег ФИЛОНОК

– Была надежда, что поползет, потому что он рано начал ползать и садиться - уже в 5 месяцев. И уже встает. Такой ранний ребенок. Мы с ним делаем зарядку каждый день. Половину пути он прошел, но мог лучше, потому что сонный и режутся зубки, бывает, засыпаем в три часа ночи или пять утра. Если бы был в форме и бегал, как дома, то был бы первый, – предположили мама Елена и папа Владимир. – Праздник очень понравился, хотим прийти в следующем году!

Мальчишкам и девчонкам, а также их родителям

Малыши и их родители пришли на соревнование не только ради победы и участия в забеге, но и для того, чтобы приятно и с пользой провести время всей семьей. На празднике, который нам помог организовать ДК Ленинского округа, его участники смогли стать немного ярче с помощью мастеров по аквагриму творческого объединения «stART».

Здорово видеть так много улыбающихся детей и их родителей вокруг!Фото: Олег ФИЛОНОК

Настоящим развлечением для маленьких принцесс стали игры с кроватками и колясками компании «Princess V» - первого в Мурманске дистрибьютора под этим брендом. Радостью для ребят стали и горки, любезно предоставленные детским игровым центром «Сказочный лес». Пока дети были заняты игрой, родители конкурсантов смогли ознакомиться с услугой «Умный дом» компании «Ростелеком» и продегустировать гипоаллергенное детское питание «Кабрита».

Количество партнеров конкурса возрастает с каждым годом, как и количество семей. Но есть у нас и такие участники, для которых посещение забега «Карапузы, на старт!» стало доброй традицией.

Кристина и Евгений Серденко приводят своих детей на наш праздник уже в третий раз.Фото: Олег ФИЛОНОК

– Дома у нас в рамке висит газета с праздника, Вика показывает пальцем и говорит: «Мы туда пойдем», – рассказывают Кристина и Евгений Серденко, родители Виктории и Ксении. – Сегодня мы участвуем вчетвером. Два года мы приходили со старшей дочкой, и вот сегодня - с ее сестренкой, которой 10 месяцев. Но точно еще придем с Ксюшей - впереди два года соревнований. Стиль - камуфляж - решили не менять, это наша фишка, так нас узнают. Хотя новые элементы добавляем - например, банданы. Но в следующем году будем думать над новым образом. Мы тренировались до поздней ночи, плакаты до трех часов рисовали. Вика очень ждала этого дня, она уже все здесь знает. К сожалению, мы ни разу не выигрывали, получаем подарки только за костюмы и как группа поддержки.

Яркая поддержка

Семья Серденко, кстати, стала одной из победительниц в специальной номинации «Лучшая поддержка»: жюри конкурса, в состав которого вошли директор ДК Ленинского округа Елена Титаренко, директор клиники «Стомлайн» (партнер конкурса) Светлана Бабкина и и. о. редактора газеты «Комсомольская правда» - Мурманск» Екатерина Конотоп, оценивало костюмы семей-участниц, их яркие плакаты и, конечно, настроение.

Все по-настоящему: беговые дорожки, судьи и награждение.Фото: Олег ФИЛОНОК

Если определять победителей забега жюри помогала судейская коллегия СДЮШОР №17, то выбрать лучших в этой номинации было особенно тяжело, ведь многие семьи пришли подготовленными максимально.

Семья Лейлы Маггерамовой, которая по достоинству завоевала титул самой быстрой черепашки, - мама Ирина, папа Рамиль, дядя Анатолий, тетя Юлия и двоюродная сестра Ульяна - перевоплотилась в героев мультфильма.

Лейла Маггерамова стала самой быстрой черепашкой забега. Фото: Надежда Пархоменко.

– Мы думали, что она не поползет. Потому что по настроению может ползать, а может бегать. Но дома у нас есть собачка, и мы Лейлу учили, что надо бегать, как она, на четырех лапках, – признались родители Лейлы. – Насчет костюма думали, что надо посвятить его кому-то ползающему. Сначала хотели улитку, но потом решили, что черепашка лучше подходит. Костюм шили два дня по ночам, вчера в 2 ночи легли. Вообще у нас спортивная семья: дочка ходит в бассейн, папа - волейболист и футболист. А дальше с дочкой посмотрим - куда захочет, туда и отдадим.

Большая семья Севериковых также облачилась в одинаковые костюмы, чтобы поддержать свою дочь и сестренку Лилию. Мама Ольга, 7-летняя Маргарита и 9-летний Григорий надели тельняшки ради участия в конкурсах и в честь праздника - в день чемпионата Лилии исполнилось 1 год 8 месяцев.

Суровый мороз не испугал наших участников, и в зале в эту субботу было достаточно многолюдно. Фото: Надежда Пархоменко

– Мы дома тренировались, хотели выиграть. Дети - наше все, поэтому ради них стараюсь быть активной. Гриша и Маргарита - моя большая поддержка, очень мне помогают, – отметила Ольга Северикова. – Мне даже легче с ними втроем, чем только с младшей. Они и посидят с сестрой, и покормят, и поиграют, и подгузник поменяют. Я боюсь, что скоро выйду на работу, активность спадет. Но ради детей буду стараться.

Кто-то готовился к конкурсу специально, а некоторые воспользовались уникальной возможностью второй раз выгулять новогодние костюмы.

Какой замечательный праздник получился!Фото: Олег ФИЛОНОК

– Наша дочка, 4-летняя Катя, на Новый год участвовала в конкурсе, для которого мы и сделали костюм русалочки. Решили надеть его второй раз, но дополнить костюмом для сына Алексея. Он у нас дайвер, который нашел свою русалочку. Время на творчество находим ночью. На костюм для сына ушло 2 дня, а для дочери - где-то неделю, – рассказывает семья Сергеевичевых. – На чемпионат мы хотели прийти с дочкой еще в прошлом году, но поздно узнали о нем, и нам не хватило места. Чтобы заманить сына к финишу, взяли велосипедный шлем сестры, который украсили в духе русалочки. Дома он за ним активно ползает.

Посетила наш праздник и чудесная Русалочка.Фото: Олег ФИЛОНОК

Была на нашем празднике и целая семья ковбоев в лице Димы Захарова, его мамы Анны, брата Арсения и тети мамы Марины.

– О празднике узнали еще летом - следили за новостями «Комсомолки». Хотели еще поучаствовать в параде колясок. К сожалению, он не состоялся. Я расстроилась и твердо решила, что в конкурсе «Карапузы, на старт!» мы поучаствуем обязательно. Мы ждали, когда объявят регистрацию. Очень хотели пойти, потому что потом будет что вспомнить, – уверена Анна. – Для нашего младшего сына это боевое крещение - первый выход в свет сразу на спорт!

Такие мероприятия для карапузов «Комсомолка» проводит и в других городах.Фото: Олег ФИЛОНОК

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

Всем победителям достались прекрасные подарки партнеров конкурса - это производитель бытовой техники «Полярис», «Диамант-норд» - доставка воды на дом и в офис, «Эссен-Агро» - крупный производственный пищевой холдинг, специализирующийся на снековой продукции, «Редмонд» - российская торговая марка, выпускающая бытовую технику, «Малыш» - сеть детских магазинов, Happy Park и Activity - самые большие семейные парки развлечений в Мурманске, «Мое солнышко» - производитель гипоаллергенных косметических средств, «Буль-буль» - плавание для новорожденных, «Северпак» - одна из ведущих компаний упаковочной и гигиенической продукции на территории Мурманска, «Фруто Няня» - производитель детского питания. Редакция благодарит за поддержку.

Отдельное спасибо тем, кто помог сохранить память о мероприятии – нашим фотографам Надежде Пархоменко, Олегу Филонок, Антону Забирову и партнерам арт-студии «Норд стар», организовавшей фотозону на празднике.