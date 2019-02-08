Как отменяют занятия в школах Мурманска во время морозов: где узнать погоду, таблица рекомендаций, комментарий комитета по образованию

- Маааааам, хочу остаться дома в теплой кроватке!

Положа руку на сердце, эту фразу хочется произнести в любом возрасте. Но вот если для работающих северян морозы не повод не ходить на работу, то у школьников есть шанс пропустить уроки.

Автономия

4 февраля впервые и единожды за эту зиму в Мурманске отменили занятий в школах. Правда, кому-то повезло больше, кому-то меньше. Так, в двух школах, которые находятся рядом друг с другом в Ленинском районе, на морозы посмотрели по-разному: в одной оставили дома начальные классы, в другой - еще и пятые.

Ситуация, конечно, не очень удобная. Раньше ведь по радио или телевизору объявят, что с 1 по 4 классы сидят дома, и вопросов нет. А теперь может случиться, что твой ребенок бредет грустный на занятия, а у коллеги сын-сверстник твоего дома остался.

По очень старой привычке мурманчане звонят утром в городской комитет по образованию, чтобы узнать об отмене уроков. Только вот там этим вопросом уже не заведуют. Федеральный закон «Об образовании» прописывает, что ответственность за жизнь и здоровье детей во время образовательного процесса лежит, что логично, на образовательной организации. А та является автономией, поэтому…

- Решение об отмене учебных занятий принимает руководитель общеобразовательной организации самостоятельно, - поясняет глава городского комитета по образованию Василий Андрианов. – Но специалисты комитета обеспечивают мониторинг погодных условий в Мурманске.

Словом, когда погода портится, директора школ, гимназий, лицеев получают от комитета смски об этом. Правда, они носят рекомендательный характер. Дело в том, что нормативная правовая база, как-либо прописывающая, при какой температуре и ветре стоит остаться дома, отсутстует. Есть только примерная таблица, рекомендованная врачами. В ней указано, когда возникает риск обморожения и переохлаждения. Например, при -21 без ветра или 2,5 м/с учатся все, при ветре от 7 м/с дома остаются ученики начальной школы.

Таблица значений погоды. при которых рекомендуется отмена занятий в школах.

На сайтах общеобразовательных учреждений Мурманска можно найти полезную информацию на случай капризов небесной канцелярии. Например, лучше сразу записать в мобильный телефон номер, по которому ответят, есть уроки или нет. Также именно на сайте появляется объявление от руководства.

Пришел в мороз - будешь учиться

Звоним в школу №36 областного центра, чтобы из первых уст узнать, что делает директор, когда за бортом нелетная погода.

- Мы ориентируемся на специальный график, где расписано, при какой температуре и ветре отменяются занятия и в каких классах. Прогноз берем из разных источников, от "Гисметео" до 051. Также мы ориентируемся на соответствие температуры в наших помещениях санитарным нормам. Такой мониторинг ведется каждый день, - рассказала директор школы №36 Оксана Якушева.

Если же ребенок по каким-то причинам придет на занятия, хотя их отменили, урок должен пройти. Даже если слушать его будет всего один ребенок. А еще его должны накормить.

- Кроме того, администрация общеобразовательного учреждения должна позаботиться о сопровождении детей до места проживания любым доступным способом. Например, пригласить родителей, обеспечить сопровождающего, - подчеркивает Василий Андрианов.

Еще один важный момент: родители могут оставить ребенка дома, даже если в школе проходят уроки. При условии, что считают погоду неблагоприятной для передвижения по улице. Это не будет считаться прогулом. Просто ребенок в этот день перейдет на дистанционное обучение.

Для того, чтобы отмена занятий происходила централизованно, т.е. решение о ней принимал комитет, надо изменить федеральное законодательство. А в планах этого пока нет.

СПРАВКА КП:

Термометр за окном не всегда точно показывает погоду. Врать может и смартфон. Дело в том, что часто гаджеты в Мурманске показывают температуру аэропорта в Мурмашах, где всегда холоднее. И выходит, что за окном -17, а телефон уверен, что все -33. Где же смотреть погоду?

- звоните в 051

- сайт гидрометцентра Мурманска

- норвежский сайт с данными о погоде в разных городах мира

- паблик "Погода в Мурманске"