В Мурманске, Никеле, Заполярном из-за морозов отменили занятия в школах

СЕГОДНЯ 08:43 2019-02-04T08:43:47+03:00

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Эта зима в Мурманской области начиналась без снега, но зато с теплом. Может, поэтому небесная канцелярия решила все-таки держать баланс. В январе на Кольский полуостров пришли морозы, которые никак не хотят уходить.

Из-за них в регионе не раз отменяли занятия, а в школе №21 Мурманска даже перешли на дистанционное обучение. И эта неделя началась для ребят с отдыха дома.

Напомним, что решение об отмене занятий принимает не комитет по образованию, а директор общеобразовательного учреждения. Не всегда это бывает удобно. Например, в гимназии №7 были отменены уроки с 1 по 11 классы. а вот, например, в школах №27 и №43 - только с 1 по 5 классы. В школе №58 дома могут остаться не только начальные классы, но еще и шестые.

Для родителей такой разброс неудобен. Так, есть в столице Заполярья учреждения, которые находятся рядом, буквально на соседних улицах, и температура за бортом одинаковая. Но в одной у учеников отдых, а в другой - приходится морозить носы на улицах.

4 февраля отмена занятий из-за неблагоприятных условий случилась также в Никеле и Заполярном. В этих населенных пунктах в 7 утра столбик термометра упал за 33 градуса. В Мурманске в 6 утра было почти 24 градуса ниже нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU