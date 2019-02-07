Владельцы погибших собак в Ловозере: «Наши питомцы умирали в страшных муках»

- Нашу годовалую малышку миттельшнауцера звали Лаватера. Мы брали ее специально для детей. Они до сих пор в шоке от того, что произошло, плачут уже два дня, - рассказывает владелица погибшей собаки из Ловозера Татьяна Валентиновна.

Вторые сутки поток рыданий не стихает и в семье Валентины Никоновой, где по вине догхантеров погибла такса Оди, которая на следующей день должна была отметить свой первый день рождения.

- Около половины восьмого вечера 5 февраля дочь пошла с ним гулять. И буквально через несколько минут после их возвращения Оди стало рвать и припадать на задние ноги. Первая мысль была, что у него отнимаются ноги. Умирал он в страшнейших судорогах, - рассказывает Валентина Валентиновна. - Эта агония продолжалась 45 минут. Оди был здоровым песиком, полным сил и энергии. Я до сих пор не набралась мужества сказать семилетнему сыну, что Оди больше нет.

Женщина, не успев прийти в себя от пережитого, стала предупреждать о грозящей опасности знакомых. Одного собаковода тревожный звонок соседки застал прямо на пороге подъезда - на прогулку мужчина отправился в лес и его питомец избежал участи Оди и Лаватеры. Успели предупредить переполошенные сельчане и владелицу четырехгодовалой таксы Арчи.

- Вчера гуляли с нашим питомцем втроем, освещая фонариком каждый сантиметр дороги, чтобы он ничего не понюхал и уж тем более не съел, - делится опытом Фатима Владимировна. - В итоге заметили посреди дороги рассыпанное розовое вещество. Днем шел снег, а значит отраву повторно раскидали совсем недавно. В итоге Арчи мы отнесли домой, а потом вернулись, собрали пакетом заразу, плотно завязали и выбросили в мусорный контейнер.

Своих питомцев ловозерцы перевели на осадное положение. Одни временно лишили своих собак прогулок, вторые идут гулять с ними в лес, третьи по примеру Фатимы Владимировны выводят любимцев под конвоем и с фонариками. А вот кто принес столько горя в семьи ответственных владельцев животных, жители Ловозера пока даже не могут предположить, уповая на то, что сотрудники полиции найдут и воздадут по заслугам «этой сволочи».

- Всего в Ловозере погибло семь собак, одна из которых была бездомной. Есть информация, что некоторые из животных все же находились на самовыгуле. Среди жертв были собаки разного размера и пород, в частности лайка и такса, - рассказывает начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова. - Тела погибших животных доставлены в Мурманветлабораторию для проведения экспертизы. Проводится проверка.

Правоохранительные органы ждут результатов исследования, после которой станет ясно отчего именно погибли животные. Зоозащитники с многолетним опытом сделали свои выводы.

- По нашей информации, все животные были зарегистрированы и вакцинированы в соответствии с законом Мурманской области «О содержании животных». Собаки содержались в квартирах и выгуливались в присутствии владельцев на поводках, но без намордников. После вечерней прогулки у всех появились признаки отравления: рвота, диарея, слюнотечение, беспокойство и судороги. Смерть наступала через 30-120 минут после проявления первых симптомов. По косвенным признакам похоже, что животных отравили изониазидом - противотуберкулезным препаратом, который используют догхантеры, - рассказывает волонтер Фонда помощи животным «Путеводная звезда» Анна Туркина. - К счастью, ветеринарам удалось спасти двух собак, которые почувствовали себя плохо еще после утренней прогулки.

Чтобы избежать повторения ловозерского кошмара, зоозащтники просят владельцев домашних животных соблюдать элементарные правила. Во-первых, собака в обязательном порядке должна быть на поводке, а лучше на шлейке и в наморднике, гулять с ней стоит подальше от жилых домов.

Но ведь пострадать от догхантеров могут не только собаки. Малыши обожают тащить в рот все подряд. По словам зоозащитников, пока точно не установлено, чем именно отравили ловозерских собак, в потенциальной опасности могут находиться и дети.

- У изониазида сильное гепатотоксичное действие. В педиатрии при положительных фтизиатрических пробах назначают по две таблетки в сутки, то есть вещество рассыпанное на снегу для собак может быть опасно для ребенка, но только если попадет в его организм в больших количествах, - несколько успокоили нас в Мурманской государственной ветлечебнице.

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