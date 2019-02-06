2019-02-06T20:53:41+03:00
Происшествия

Массовое отравление собак в Ловозере: шесть человек обратились в полицию

Погибших животных отправили на экспертизу в Мурманск
Елена МОЛОДЦОВА
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Чем и как отравили собак в Ловозере, покажет вскрытие. Фото: kotobaka.ruЧем и как отравили собак в Ловозере, покажет вскрытие. Фото: kotobaka.ru
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Настоящая трагедия для владельцев домашних животных сегодня произошла в Ловозере. В селе массово отравили собак.

- В течение дня специалистами Ловозерской районной ветеринарной станции оказана помощь двум животным. К концу дня трупы семи погибших собак были транспортированы в областную ветлаборторию для проведения вскрытия и соответствующих исследований, - сообщили в комитете по ветеринарии Заполярья.

Однако в ведомстве подчеркивают, что пока не будут получены результаты экспертиз, утверждать, что у всех четвероногих одна причина гибели, нельзя.

- По факту гибели собак в Ловозерском районе проводится проверка. На данный момент к нам поступило шесть заявлений от владельцев собак, - отметила начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Были ли животные на самовыгуле или отравились на глазах у хозяев, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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