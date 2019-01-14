Где можно покататься в Мурманске: коньки, лыжи, сноуборд, ватрушки

В столице Заполярья 11 января завершилась полярная ночь, и пусть это еще не значит, что в городе стало совсем светло, тем не менее, январь и февраль - отличное время для активного отдыха. С середины декабря в городе начали свою работу горнолыжные склоны и катки.

Лыжи, палки и сноуборд

Первые предлагают северянам не только традиционные катания на беговых и горных лыжах, а также сноуборде, но и экстремальные спуски на ватрушках, снежных бананах, прогулки на снегоходах и оленьих упряжках. На все склоны необходимо приобрести бесконтактную карту, которая предоставит вход на подъемники: на разных комплексах они стоят от 100 до 150 рублей. Везде также предоставляют снаряжение для катания на лыжах и сноуборде в прокат: полезный лайфхак - «оптом» брать его получается дешевле, то есть чем больше катаешься, тем выгоднее получается.

Подробную информацию по прокату и стоимости посещения можно получить по телефонам:

«NordStar»

Понедельник - пятница: 13.00 - 21.00

Выходные: 11.00 - 21.00

Стоимость подъема:

700 - 1300 рублей за день (ватрушки 350 - 400 руб/час, прокат лыж/сноуборда 350 руб/час)

пр. Ледокольный, 10

520-525

«Огни Мурманска»

Понедельник - выходной

Вторник - пятница: 10.00 - 20.00

Выходные: 10.00 - 20.00

Стоимость подъема:

800 - 1000 руб./день (ватрушки 60 руб/спуск, снежный банан 350-500 руб/чел, прокат лыж/сноуборда 450 руб/час)

ул. Огни Мурманска, 1

554-009

«Южный склон»

Понедельник - выходной

Вторник - пятница: 13.00 - 21.00

Выходные: 11.00 - 21.00

Стоимость подъема: 650-1150 руб/день (ватрушки 400-500 руб/час, прокат лыж/сноуборда 350 руб/час.)

Восточно-объездная дорога, 9

703-500

Как и в прошлые сезоны, есть из чего выбрать.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коньки

Массовые катания в Мурманске доступны как бесплатно, так и платно. При этом где-то можно покататься под открытым небом, а где-то в более комфортных условиях без ветра и снега. Плюс абсолютно на всех катках можно взять коньки в прокат – тут действует такая же схема, как и на горнолыжных склонах, по которой дольше кататься выходит дешевле.

Подробную информация по прокату и стоимости посещения можно получить по телефонам:

Ледовый дворец спорта

Понедельник - пятница: 12.00 - 13.00

Выходные: 17.30 - 19.45

Стоимость:

175 - 200 рублей (прокат 120 рублей)

ул. Челюскинцев, 2а

422-655

Хоккейный корт «Авангард»

Понедельник - пятница: выходные

Суббота: 14.00 - 22.00

Воскресенье: 12.00 - 22.00.

Стоимость:

бесплатно (прокат 100 рублей)

ул. Лобова, 51

242-880

Стадион «Строитель»

Четверг, пятница: 19.00 - 22.00

Суббота: 18.00 - 22.00

Воскресенье: 17.00 - 22.00

Стоимость:

250 рублей (прокат 250 рублей)

ул. Воровского, 15/а

600-201

Центральный стадион профсоюзов

Четверг, пятница: 18.00 - 22.00

Суббота, воскресенье: 16.00 - 22.00

Стоимость:

200 рублей (прокат 200 рублей)

ул. Челюскинцев, 1

451-888