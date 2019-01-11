Хаски останется с белым носом: в Мурманске сорвался первый рассвет

- Сол-ныш-ко, вы-хо-ди! Вы-хо-ди! Вы-хо-ди!!!

Так скандировали собравшиеся на сопке северяне. Но языческие воззвания и даже песни с плясками не помоги. Солнце - не Дед Мороз и заклинаниями его не вызовешь. В пятницу, 11 января 2019 года, сверкающий «апельсин» так и не выкатился к нам из-за горизонта. Акция «Первый рассвет», которая знаменует окончание полярной ночи в Мурманске, сорвалась.

ПРОРОЧЕСКИЕ СЛОВА...

Дмитрий Задорин совсем не расстроился из-за отсутствия солнца на празднике первого рассвета.Фото: Виктор КОСТРОВ

А как все хорошо начиналось! Ничто не предвещало беды. На остановке «Автопарк» (откуда и отходит специальный автобус на место встречи солнца) утром столпилось множество мурманчан, и это в будний-то день! Битком набитый автобус то и дело сновал по маршруту. Кстати, далеко не все «охотники за солнцем» оделись тепло. Так, например, на остановке мы заметили молодого мужчину в куртке нараспашку.

- Могу застегнуться, если замерзну, - рассмеялся мурманчанин Дмитрий Задорин. - Я и в прошлом году услышал про этот праздник, но как-то не попал, сейчас решил посетить. Астрономически рассчитано, что солнце точно выйдет в этот день. Просто мы можем этого не увидеть.

Автобус, в котором мы отправились, прибыл к подножью Солнечной горки минут за десять. Мурманчане спешились, начался километровый подъем на эту высокую сопку. Пролегает она, кстати, в районе улицы Огни Мурманска и местной базы отдыха. Не обошлось без приключений во время подъема. Бедных пешеходов чуть не задавил рабочий, который съехал со склона на высокой скорости навстречу людям. Чудом удалось избежать беды.

ПРАЗДНИК СТАЛ СЕМЕЙНЫМ

Каждому хотелось заполучить яркий значок-светоотражатель.Фото: Виктор КОСТРОВ

На вершине горы нас ожидал сюрприз. Трое девушек бесплатно раздавали буклеты и значки.

- Мы из министерства здравоохранения. Раздаем буклетики, наклейки и брелоки для профилактики здорового образа жизни. Они уже закончились, потому что людей сегодня очень много. Нас это даже «сбило с ног»! В основном приходят целыми семьями. Много пожилых людей и мужчин. Мы впервые видим столько активных северян, которые хотят заняться своим здоровьем. Очень приятно такое повышение стрессоустойчивости! То, что люди дошли сюда и будут смотреть на солнце, - пояснили нам специалисты центра медицинской профилактики Дарья Лапина, Юлия Смирнова и Ирина Шалина.

Музыкант сохранял оживленный темп игры, хотя пальцы наверняка немели от холода.Фото: Виктор КОСТРОВ

На «Солнечной горке» было традиционно людно. Ставший уже привычным гармонист «жарил» народные мелодии на баяне, превозмогая холод. Присутствующих угощали морошковым чаем, но запасы его быстро иссякли, а торговые ряды с горячими пирожками и кофе опять никто не обеспечил. На эти грабли кураторы акции наступают уже 7 лет кряду. Кстати, от любых комментариев они резко отказались.

ПРИЕХАЛИ ДАЖЕ ИЗ СТОЛИЦЫ

- Первый раз за всю полярную ночь восходит солнце. Мы его так долго ждали! Нам так интересно его увидеть! Ну и просто, мы пришли сюда хорошо провести время. Здесь весело: много людей и у всех хорошее настроение, - поделился с нами впечатлением москвич Андрей Ветлужский. - Раньше мы никогда не бывали в Заполярье. Приехали специально, чтобы посмотреть полярную ночь. Всей семьй, с двумя маленькими детьми. Живем неподалеку, с туристической группой.

Мурманчанка Ася Ахмедшина посещает праздник уже третий раз. Впервые она встретила солнце в 2017-м году.

Ася Ахмедшина узнала о празднике от своей подруги.Фото: Виктор КОСТРОВ

- К сожалению, солнышко пока не вышло, - сказала Ася незадолго до запланированного восхода. - Но мне очень нравится атмосфера праздника. Только ради нее мы, наверное, здесь и собираемся. Очень нравится, что люди у нас в Мурманске активные. Собираются даже по поводу такой небольшой радости. И потом это становится традицией. Здесь даже не знакомые друг другу улыбаются и здороваются. С каждым годом вижу, что приходит все больше людей. я надеюсь на еще больший приток в будущем.

Среди недостатков Ася отметила нехватку санузлов. Увы, организаторы акции не обеспечили биотуалетов. Люди каждый раз вынуждены спускаться в ближайший бар.

РОГА И БАНАНЫ

Катание на банане по крутым сопкам - не самое мудрое решение...Фото: Виктор КОСТРОВ

На «Солнечной горке» мурманчанам предлагали экзотическое развлечение: поездка верхом на резиновом «банане», привязанном к снегоходу. Правда, никто на это дело не польстился. Куда больший восторг вызвали... олени: молодые, милые и ласковые.

Замерзшие мурманчане сразу «растаяли» при виде олешек.Фото: Виктор КОСТРОВ

К тому же, прелестную троицу разрешали фотографировать и гладить бесплатно. Встречались на горке и другие красивые животные. Например, парочка упитанных хаски.

Видимо, носы у хасок так и не почернеют, ведь солнца они не увидели...Фото: Виктор КОСТРОВ

- Эти собаки - мои настоящие друзья. Их зовут Дикс и Бади, им по 9 лет. Половину своей жизни они встречали солнце здесь, со мной. Они радуются солнцу, снегу и зиме, - рассказал нам хозяин собачек Алексей Петров. - Знаете, есть такое понятие «снежный нос». Когда в полярную ночь собаки не видят солнца, у них белеют носы. И чернеют только с его появлением. Сегодня, все вместе, мы пришли встретить этот праздник, которого мурманчане ждали долгих 40 дней. И хотя мы не видим солнца, мы знаем, что оно есть. Счастливы, что находимся здесь. Атмосфера доброжелательности и радости - это здорово!

РАЗОЧАРОВАНИЕ?

И вот на часах уже 12:49. Время астрономического рассвета подошло, но где же наше светило? Когда отпущенные на первый рассвет 14 минут прошли, мурманчанам стало ясно - солнца не будет. Виновата в этом погода. Небесная канцелярия подложила мурманчанам свинью в начале Года Свиньи.

- Сегодня было достаточно облачно над Кольским полуостровом. Причина - обширный циклон над европейской равниной. Он пришел со стороны Атлантики и Скандинавии. Именно он принес нам опасные погодные условия в предыдущий день. Сейчас циклон уже распадается, теряет свои разрушительные свойства, - пояснила «КП» заместитель начальника мурманского гидрометцентра Елена Куринова.

Но «охотники за солнцем» не унывают. Как справедливо отметила девушка по имени Екатерина Винник, хорошо еще, что в эту пятницу не разразился такой же страшный шторм, какой был в четверг. Кстати, поклонники «первого рассвета» не хотят переносить его на более благоприятную, по погоде, дату.

Супруги Красниковы уверены, что переносить дату праздника (пусть даже на выходные) ни в коем случае нельзя.Фото: Виктор КОСТРОВ

- Тогда сам праздник пропадет! - решительно заявили супруги Красниковы. - Мы с женой абсолютно не разочарованы. Здесь тепло, приятно, свежий воздух...Такие прогулки у нас очень редко выпадают. Получили заряд бодрости на выходе из полярной ночи!

Вскоре толпа рассосалась. Осталось лишь несколько северян. В том числе, наш старый знакомый в распахнутой куртке. Мужчина с улыбкой смотрел на хмурое небо, которое так и не подарило нам радости в этот день...