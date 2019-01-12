2019-01-12T16:12:33+03:00
Фотоконкурсы

«Кто под маской?» - новый фотоконкурс от «Комсомольской правды» - Мурманск»

Присылайте нам фотографии ваших детей в нарядных новогодних костюмах
Ника СВЕТЛОВА
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Сняли своего сыночка или дочку в костюме на Новый год? Присылайте нам! Фото: архив "КП"Сняли своего сыночка или дочку в костюме на Новый год? Присылайте нам! Фото: архив "КП"
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Пусть Новый год уже позади, но праздичное настроение еще витает в воздухе. Тем более, что впереди старый Новый год, и даже китайский, которые некоторый россияне также отмечают.

Вспомнить приятные моменты январских каникул мы предлагаем через наш конкурс«Кто под маской?». Наверняка многие из наших читателей сделали десятки фотографий своих детей в карнавальных костюмах или красивых нарядах на утренниках, елках или даже дома на фоне елочки? Присылайте их нам и выигрывайте призы!

От одного участника мы принимает один снимок. А если вы расскажете историю его создания, кто попал в кадр или, может, интересные новогодние истории вашей семьи, это лишь увеличит шансы на победу!

Не забывайте голосовать за наших участников.

Отправить фотографию можно на электронный адрес web@kpmk.ru, или через сообщения нашей группы во «ВКонтакте». Кроме того, вы можете загрузить снимок через специальную форму, представленную ниже.

Итоги фотоконкурса подведем 5 февраля - в китайский Новый год.

УЧАСТВУЙТЕ ТАКЖЕ

«Старый добрый Новый год»: «Комсомольская правда» собирает фотовоспоминания читателей о новогодних хлопотах

Доставайте из фотоальбомов свои старые снимки (подробнее).

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