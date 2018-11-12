Подростков, избивших 11-летнюю школьницу в Мурманске, могут отправить в спецучреждение

Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного после избиения 5-классницы в Мурманске. Расправа над девочкой состоялась 4 октября 2018 года около дома № 111 по Кольскому проспекту. В тот вечер подростки, в основном девушки, всячески издевались над 11-летней, в результате чего она получила множественные ушибы и перелом ребер.

Сейчас удалось установить, какую роль в этом нападении исполнял каждый из мучителей.

– По окончанию расследования планируется направить материалы в комиссию по делам несовершеннолетних для решения вопроса о помещении подростков, совершивших противоправные деяния, в специальное учебно-воспитательное учреждение. Сотрудниками также изучены обстановка в их семьях, круг общения ребят, проводятся судебно-медицинские и психолого-психиатрическая судебные экспертизы, – рассказала «КП» старший помощник руководителя СКР по Мурманской области Ксения Кошелюк.

Уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям: «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору» и «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» - после избиения подростки потребовали от школьницы 2 тысячи рублей в качестве извинения.

– В администрацию Мурманска внесено представление об улучшении уличного освещения на участке, где было совершено преступление, кроме того, в комитет по образованию, с целью усиления мер профилактики, внесено представление об устранении причин, способствовавших произошедшему, – уточняют в следкоме.

Напомним, родителям «трудных» подростков также придется нести ответственность. Безнаказанными не останутся даже директора школ и сотрудники полиции.

В последние месяцы случаи жестокости среди детей широко освещаются в СМИ, и поэтому может показаться, что их количество в регионе значительно выросло. Однако статистика следователей гласит – число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними, сократилось почти на 10%, а количество детей, погибших в результате посягательств, снизилось в 2018 году более чем в 3 раза.