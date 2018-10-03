2018-10-03T19:19:34+03:00
Фотоконкурсы

Объявлены победители фотоконкурса «Вперед за знаниями!»

Голосование на сайте «Комсомолки» собрало 16 653 «лайка»
Анна СТЕПАНОВА
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В 2018 году за школьные парты сели почти 30 тысяч учащихся, в том числе более 3 тысяч первоклассников.В 2018 году за школьные парты сели почти 30 тысяч учащихся, в том числе более 3 тысяч первоклассников.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Настал октябрь, и это значит, что пришло время подводить итоги нашего конкурса школьных фотографий «Вперед за знаниями!». Весь прошедший месяц на сайте «Комсомолки» велась упорная борьба за «лайки». Вы только вдумайтесь в эти цифры: 32 снимка, 9 городов, 16 653 «сердечка» под всеми фото и 29 570 просмотров статьи.

Мы благодарим всех участников и проголосовавших и спешим поздравить победителей.

Главным условием конкурса было – один участник может прислать не больше одной фотографии, но некоторые шли на хитрость, которая в итоге привела их к успеху.

На снимке Светланы Чалой сразу три прекрасные девочки – сестры Елизавета, Виктория и Екатерина. Они набрали 4728 голосов и победили в конкурсе, опередив своего ближайшего преследователя на 163 «лайка».

Число участников фотоконкурса увеличивалось с каждым днем. И несмотря на жесткую конкуренцию, читателям "Комсомолки" удалось выбрать тройку победителей. Фото: Скриншот сайта

Число участников фотоконкурса увеличивалось с каждым днем. И несмотря на жесткую конкуренцию, читателям "Комсомолки" удалось выбрать тройку победителей.Фото: Скриншот сайта

Владимир Сарайкин укрепился на второй позиции с завидным преимуществом, завоевав «серебро». Почетное третье место с 2041 «лайком» у двойняшек Виктории и Сергея Устиновых.

В ближайшее время мы свяжемся с победителями, чтобы вручить им заветные призы и подарки от партнеров.

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