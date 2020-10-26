Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 26 октября 2020 года: В Белокаменке снова нашли заболевших

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. Фото: Иван МАКЕЕВ

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 26 октября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 18878 заболевший COVID-19, 15196 человека выздоровели и 279 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболел 10371 человек. 78 новых случая были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2347 заразившихся, шесть новых случаев за сутки.

На остальной территории Мурманской области подтвержден 16531 случай новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 187 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+17, всего 1865), Оленегорске (+27, всего 482), Кандалакшском районе (+24, всего 364), Апатитах (+1, всего 489), Мончегорске (+4, всего 825), Ковдорском районе (+26, всего 281).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 10371 случай

Белокаменка - 2347 случай

Североморск - 1865 случаев

Печенгский район - 721 случай

Мончегорск – 825 случаев

Кольский район - 653 случая

Апатиты – 489 случаев

Оленегорск – 482 случаев

Кандалакшский район – 364 случаев

Кировск – 280 случая

Ковдорский район - 2281 случаев

Ловозерский район - 90 случаев

Терский район – 41 случай

ЗАТО Видяево - 33 случая

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Распространение коронавируса по муниципалитетам Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 10371

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские дневные лагеря во всех муниципалитетах; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные закрыты.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 41

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 364

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 489 и 280 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 653 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Белокаменка снова кашляет

В Белокаменке долгое время сохранялось затишье, но вот на стройке Центра крупнотоннажных морских сооружений снова выявляют заболевших коронавирусом. По данным оперативного штаба за 26 октября, обнаружили сразу семь новых заболевших, общее число зараженных составляет 2347 человек.

Больше всего новых инфицированных по-прежнему в Мурманске - 78 человек за сутки, но пугают данные и по другим городам. Например, Оленегорске - 27 новых случаев, в Ковдорском районе - 26, в Кандалакшском - 26. А 25 октября удивил Мончегорск - 40 новых зараженных.

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