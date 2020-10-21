Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 21 октября 2020 года: в регионе сформирован семикратный неснижаемый запас лекарств от CoVID-19

Запас лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции на 19 октября в региональном минздраве оценили как достаточный.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 21 октября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 17793 заболевших COVID-19, 14374 человек выздоровели и 257 умерли.
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 9927 человек. 97 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2339 заразившихся.
На остальной территории Мурманской области подтверждено 15454 случая новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 170 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+1, всего 1728), Печенгском районе (+3, всего 700), Мончегорске (+34, всего 737), Апатитах (+1, всего 438), Кировске (+4, всего 251), Кольском районе (+13, всего 588), Ковдорском районе (+9, всего 216), Оленегорске (+20, всего 377), Ловозерском районе (+6, всего 88), кандалакшском районе (+1, всего 294).
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:
Мурманск – 9927 случаев
Белокаменка - 2339 случаев
Североморск - 1728 случаев
Печенгский район - 700 случая
Мончегорск – 737 случаев
Кольский район - 588 случаев
Апатиты – 438 случаев
Оленегорск – 377 случаев
Кандалакшский район – 294 случая
Кировск – 251 случай
Ковдорский район - 216 случаев
Ловозерский район - 88 случаев
Терский район – 41 случай
ЗАТО Видяево - 33 случая
Полярный – 21 случай
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
ЗАТО Заозерск – 3 случая
Распространение коронавируса по муниципалитетам Мурманской области.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Коронавирус в Мурманске
Всего зараженных: 9927
Гостиницы: работают только для командировочных
Музеи: работают
Изоляция для приезжих: нет
Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские дневные лагеря во всех муниципалитетах; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные закрыты.
Коронавирус в Терском районе
Всего зараженных: 41
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица
Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.
Коронавирус в Кандалакшском районе
Всего зараженных: 294
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.
Коронавирус в Апатитах и Кировске
Всего зараженных: 438 и 251 соответственно
Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.
Коронавирус в Териберке
Всего зараженных: 588 (Кольский район в целом)
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.
Препараты есть!
В Мурманской области сформирован семикратный неснижаемый запас лекарств от CoVID-19. Запас лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции на 19 октября в региональном минздраве оценили как достаточный. Для пациентов с легкой формой болезни – 1173 курсовые дозы, для тех, у кого заболевание средней тяжести или протекает тяжело, – 4700 курсовых доз.
- За прошедшую неделю мы обеспечили бесплатными противовирусными препаратами 3 172 пациента. За весь период пандемии - 29 189 человек. Ситуация под контролем, - заявил министр здравоохранения Дмитрий Панычев.
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