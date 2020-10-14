Ситуация с коронавирусом в Мурманске: режим самоизоляции для северян старше 65 лет возобновляется

Работающие пенсионеры имеют право на листок нетрудоспособности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не прошло и месяца с тех пор, когда в Мурманской области отменили режим самоизоляции для пожилых людей, как его возобновляют снова. Виной тому стал рост заболеваемости коронавирусом. Ограничительные меры для людей старше 65 лет вводятся с 16 октября. Соответствующее постановление регионального правительства подписано и опубликовано.

- Покидать место жительства можно, чтобы получить медицинскую помощь, погулять на свежем воздухе, сводить на прогулку домашнее животное, вынести мусор, купить продукты и другие товары в ближайшем магазине, - сообщили в опертивном штабе. - Выход из дома также возможен, если этого требуют правоохранительные и надзорные органы. Можно поехать в отпуск.

Работающие пенсионеры имеют право на листок нетрудоспособности и переход на дистанционный режим работы. Требование по соблюдению режима изоляции не распространяется на руководителей и сотрудников организаций и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для их функционирования, а также на работников здравоохранения.

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