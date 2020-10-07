Ветеринарный врач Леонид Зайцев о «кошкопаде»: «Сломанные лапы помогают выжить»

Когда случается «кошкопад», пациентов хоть отбавляй.

Практически у каждого из нас есть домашний питомец, который поднимает настроение в меланхоличные осенние вечера и дарит душевное спокойствие. Правда, иногда это самое спокойствие нарушается, если пушистый (или не очень) зверек заболел или нарвался на слишком тяжкие для него приключения.

Мы побеседовали со специалистом Оленегорской ветеринарной станции Леонидом Зайцевым и выяснили, насколько сложна работа с пострадавшими хвостатыми пациентами.

Ветеринария как хобби

Как рассказывает Леонид Зайцев, ветеринарным врачом (он не любит, когда их называют ветеринарами) он стал случайно - хотел посвятить себя спорту, но вышло по-другому.

- Я не поступил в вуз по данному направлению и получил предложение из академии ветеринарной медицины, потом в планах был перевод в другое учебное заведение, но сложилось так, что я остался и в вузе, и в профессии. Она сложна, как и любая другая, которая требует большого объема фундаментальных знаний и практики. Ветеринарный врач постоянно несет ответственность за жизнь и здоровье пациента. Но я не жалею, что связал свою жизнь с животными, - отмечает наш собеседник.

Работает ветврач на Оленегорской городской ветеринарной станции. Он административный работник и обычно, как сам об этом говорит, занимается «скучной рутиной», а настоящая работа ветеринарного врача идет как хобби либо в качестве методического руководства.

- Я для себя выбрал несколько видов хирургических операций, которые спокойно делаю на Оленегорской ветстанции. Это травматологические операции при переломах и вывихах у животных, некоторые ортопедические, а также на мягких тканях. Практически все они не являются неотложными, и я формирую небольшую очередь, распределяя животных по четвергам и субботам, - объясняет Леонид Зайцев.

Ветеринарный врач не жалеет о выборе своей профессии. Фото: из личного архива героя публикации.

Осеннее обострение

По словам врача, пандемия коронавируса не сильно повлияла на количество хвостатых пациентов - работы меньше не стало. Спад наблюдался в самом начале ограничительных мер, но он длился не больше месяца. Сейчас так и вовсе пострадавшие пушистики оказываются у ветеринаров все чаще, ведь осень - время так называемого «кошкопада».

- Весной и осенью, когда в домах очень тепло и люди открывают окна, кошки выпрыгивают из них за чем-то их приманившим. Они очень скоординированные животные, не паникуют, не боятся высоты и очень часто выживают при падении. Это как сминаемая часть кузова автомобиля: конечности ломаются, а жизненно важные органы целехонькие, - рассказывает ветеринарный специалист. - Очень часто ломается бедренная кость, особенно у молодых животных, также бывают переломы костей голени, отрывы бугристости большеберцовой кости или сочетанные травмы бедренной и большеберцовой кости, а также переломы таза. Переломы грудных конечностей, переломы нижней челюсти, расщепление твердого и мягкого неба - всякого хватает. В 2017 году в Оленегорске оперировали кошку, которая сломала шесть костей всех четырех конечностей, получила ушибы мочевого пузыря, уретры, толстого кишечника и после этого осталась жива!

Глаза боятся - руки делают

В основном на операционном столе у врача оказываются собаки и кошки - довольно хорошо изученные пациенты. Но встречаются и другие, более экзотические питомцы. Так, Леонид Зайцев оперировал северных оленей, свиней, кроликов, птиц и хорьков. Часто бывает и так, что животные не сами угождают в неприятности, а страдают от рук человека.

- Были и огнестрельные ранения, и отравления, и оторванные хвосты у кошек, и гвозди, забитые в голову. В основном таких пострадавших животных уже приносят новые, добрые хозяева, которые их спасли. Мы их лечим и возвращаем. Но иногда приходится констатировать и смерть после подобных случаев, - говорит собеседник.

Врач отмечает, что сложности с лечением возникают, когда делаешь что-то впервые или нет необходимого инструмента или размера импланта. В этом случае приходится импровизировать.

- Как говорится, глаза боятся - руки делают. Есть нелюбимые операции, когда до некоторых органов сложно добраться. Например, сложен доступ к тазобедренному суставу и относительно прост к плече-лопаточному, непросто добраться к локтевому суставу и относительно легко к коленному, - объясняет Леонид.

Лечить ли дома?

Специалист, у которого живут три кошки, отмечает, что самолечением питомца заниматься не следует - обязательно отправляйтесь на ветстанцию или в клинику. Профессионалы - против манипуляций на дому и проводят их только в крайних случаях.

- Исключение может быть сделано маломобильным гражданам при проведении ежегодных прививок или при повторном осмотре животного, идущего на поправку. Ветеринарных врачей не так много, а точнее, очень мало: ушел на вызов к одному - пятеро остались без помощи, поэтому лучше найти помощников в транспортировке, чем искать возможность визита ветеринарного врача на дом. А о проведении хирургических операций на дому и речи быть не может, - уверенно говорит врач.

Напоследок наш собеседник дал совет тем, кто хочет посвятить свою жизнь лечению животных:

- Как и в любой другой профессии, нужно знать много по одному вопросу и немножко - по всем остальным. Посоветовать можно, прежде всего, несколько раз подумать над выбором. А если выбор сделан, то идти до конца и не отступать ни перед чем, ведь нет ничего лучшего в жизни ветеринарного врача, чем видеть радость животного после успешной операции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владелец кошки из Снежногорска, потерявшейся в Карелии: "Нашли белого кота, а нашу Лилу нет". Семья Евдокимовых не теряет надежды, что вернет свою любимицу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru