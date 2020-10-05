Тренинг Евгения Колотилова в Петрозаводске

фото тренинга Евгения Колотилова

Специалист по продажам, автор многочисленных книг по теории и практике управления продажами Евгений Колотилов провел двухдневный тренинг- семинар " Управление продажами".

На площадке конференц - зала отеля "Фрегат" собрались ок. 150 участников тренинга, среди которых руководители и собственники бизнеса, индивидуальные предприниматели, руководители отделов продаж и менеджеры по продажам, hr- специалисты, представители бизнеса.

Евгений Колотилов - один из лучших бизнес- тренеров России в области продаж, автор 11 книг. Признан лучшим бизнес - тренером по продажам, по версии " Congress Award Russia", лучший бизнес- тренер по продажам 2019 года по версии журнала " Управление сбытом".

Среди тех кто принял участие в тренинге - сотрудники компаний из городов: Петрозаводск, Костомукша, Сегежа, Москва, Санкт- Петербург и другие.

Гости мероприятия- индивидуальные участники, а также организации: it- компании, строительные компании, агентства недвижимости, производственные компании: телекоммуникационные , продавцы промышленного оборудования, экспортеры, имеющие собственные отделы продаж из лесного сектора, а также туристические компании. Тематика события была посвящена острым вопросам ведения продаж в современных условиях. Современные техники продаж, ведения переговоров, аргументация цены, ценообразование, презентация продукта, экспертные продажи, продажи в условиях жесткой конкуренции.

Нужно отметить, что Евгений Колотилов проводил мероприятие в доходчивой форме, пытаясь найти отклик и индивидуальный подход к каждой проблеме, которая была озвучена сотрудниками предприятий в ходе тренинга. Мероприятие стало показателем заинтересованности и необходимости задавать вопросы и получать ответы на важные темы развития малого и среднего бизнеса на территории России.