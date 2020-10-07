Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 7 октября 2020 года: почти 2 тысячи северян готовы повторно сдать кровь на антитела к ковиду

503 человека уже посетили пункты забора крови. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 7 октября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 15610 заболевших COVID-19, 12800 человек выздоровели и 228 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 8838 человека. 86 новых случаев было выявлено за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2331 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 13279 случая новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 124 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Печенгском районе (+1, всего 616), Североморске (+15, всего 1425), Кольском районе (+5, всего 508), Апатитах (+3, всего 330), Оленегорске (+3, всего 228), Кировске (+2, всего 184), ЗАТО Видяево (+1, всего 29).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 8838 случаев

Белокаменка - 2331 случай

Североморск - 1425 случаев

Печенгский район - 616 случаев

Мончегорск – 585 случаев

Кольский район - 508 случаев

Апатиты – 330 случаев

Оленегорск – 228 случаев

Кандалакшский район – 223 случая

Кировск – 184 случая

Ковдорский район - 167 случаев

Ловозерский район - 73 случая

Терский район – 37 случаев

ЗАТО Видяево - 29 случаев

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 8838

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские дневные лагеря во всех муниципалитетах; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные закрыты.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 37

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 223

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 330 и 184 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 508 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Проверка на стойкость

Около 2 тысяч жителей заполярного региона готовы повторно сдать кровь на антитела к CoVID-19. В течение суток с начала второго этапа исследования иммунитета к коронавирусу на повторный анализ записались 1878 человек. 503 человека уже посетили пункты забора крови. Для успешного выполнения исследования специалистам необходимо изучить состояние трех тысяч северян. В исследовании могут принять участие только добровольцы первого этапа, так как на втором этапе эпидемиологи определяют стойкость и динамику иммунитета. - Мы приглашаем всех участников первого этапа. Официальные письма мы уже отправили волонтерам по электронной почте. Иногда рассылка расценивается машинами как спам, поэтому всем, кто ждет приглашения, стоит проверить соответствующую папку. Если письма все равно нет, посетите пункт забора крови с паспортом, — уточнил Роспотребнадзор по Мурманской области.

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