Сбежавшая от хозяев кошка прошла 220 километров по Карелии, чтобы вернуться домой

Лилу - домашняя кошка, но оказалась настоящей путешественницей. Фото: архив семьи Евдокимовых

История кота Семена из Мурманска стала известна на всю страну: в 1987 году он сбежал от хозяев в Москве, через которую семья возвращалась из отпуска, а спустя шесть лет сам дошел до дома. В дань о таком долгом и утомительном путешествии котику поступали памятник у Семеновского озера столицы Заполярья. Эх, был бы жив Семен, у него бы появилась подруга по интересам.

За судьбу белой персидской кошечки Лилу из Снежногорска сейчас переживает вся Мурманская область и Карелия. Именно в Республике у деревни Тэдино в Лоухском районе на днях заметили четырехлапую путешественницу.

- На трассе Е105 Санкт-Петербург - Мурманск, между 1053-м и 1054-м километрами в сторону Мурманска, не доезжая до Тэдино [поселок в Карелии], ходит белый кот у дороги. Длинношерстный, белый или светло-серый, на шлейке. Машин не боится, но в руки не пошел - сразу убежал в лес. Так как было около 3-4 утра, потеряли из виду. Стояли на машине еще какое-то время в надежде, что выйдет из леса и поймаем, но так и не вышел. Вдруг хозяева увидят пост или знакомые хозяев, - написала в группе "Софи! Поиск домашних животных в Петрозаводске" 29 сентября Кристина Анкифиева.

Группу, кстати, создали в честь собачки из Мурманска, которая выпрыгнула из поезда, на котором ехала из отпуска с хозяевами, в Петрозаводске. Беглянку нашли, а объединившиеся жители разных городов соседних субъектов и дальше решили помогать искать пропавших животных.

Лилу не боится машин, но вот к людям не подходит. Фото: vk.com/murmanzoopoterychki

Объявление в соцсетях стало распространяться со скоростью света, и его, о чудо, увидели хозяева животного! Они-то и рассказали, что на самом деле это не кот, а кошка, а также подробности ее истории.

- Два месяца назад мы возвращались из отпуска в Новгороде, ездили туда на машине. Для Лилу это уже второй отпуск, в который мы ее берем, все проходило хорошо. В Новгороде у нас дом с участком, она по нему гуляла, гоняла домашних собак. На обратном пути с отдыха мы остановились у Кеми, чтобы кошка сходила в туалет и погуляла. Она была у меня на руках, когда чего-то испугалась, вырвалась и убежала в лес, - рассказал "КП" хозяин кошки-путешественницы Николай Евдокимов.

Он не успел схватить за шлейку на Лилу, и мурлыка, вильнув хвостом, умчалась в чащу. Хозяева пытались ее искать, но безуспешно. И вот, о чудо, спустя столько дней оказалось, что Лилу прошла почти 220 километров и вышла к поселку.

- Сейчас она там, живет в лесу, но выходит к одному дому, хозяйка которого оставляет для нее еду. Но в руки Лилу не дается. Я с этой женщиной держу связь, спрашиваю, как кошка. Завтра [3 октября] с утра поеду пытаться ее поймать. Дорога займет пять часов, надеюсь, что все пройдет хорошо. На всякий случай взял с собой котоловку, вдруг за эти два месяца Лилу одичала и не узнает меня, - продолжает Николай.

Семья Евдокимовых удивлена выносливости своей любимцы, ведь она чисто домашняя кошка, которая любит полежать в теплом месте и вкусно покушать. А тут устроила марш-бросок на сотни километров. По фотографиям, кстати, не скажешь, что Лилу схуднула после таких нагрузок, но, как говорит Николай, она просто пушистая, а на самом деле худенькая. Но своей белой красавице он повезет ее любимый корм. Будем верить, что Николай сможет поймать путешественницу.

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